مراسم تحلیف دولت جدید افغانستان لغو شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، «انعام الله سمنگانی» عضو کمیسیون فرهنگی طالبان، از لغو مراسم تحلیف دولت جدید کابل که گفته می‌شد قرار است روز شنبه همزمان با سالگرد حملات ۱۱ سپتامبر برگزار شود؛ خبر داد.

وی در این باره افزود: مراسم تحلیف چند روز قبل لغو شد. برای آنکه مردم بیش از این سردرگم نشوند؛ رهبری امارت اسلامی بخشی از کابینه را معرفی کرد که کار خود را هم آغاز کرده است.

سمنگانی همچنین برنامه ریزی برای برگزاری این مراسم در تاریخ ۱۱ سپتامبر را شایعه خواند.

امروز، دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین اعلام کرد که روسیه به هیچ شکلی در این مراسم شرکت نخواهد کرد.

ادعا می‌شود از روسیه، چین، ایران، ترکیه، پاکستان و قطر برای شرکت در مراسم تحلیف دولت جدید طالبان دعوت شده است.