۴۴۴ هزار و ۷۹۹ نفر در کرمان واکسن نوبت دوم را دریافت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی شفیعی بعدازظهر جمعه در جمع خبرنگاران گفت: در حال حاضر موارد بستری قطعی در استان کرمان ۸۱۱ مورد است.

وی ادامه داد: موارد مثبت بستری در سطح دانشگاه‌های علوم پزشکی شامل کرمان ۴۸۱ نفر، رفسنجان ۲۳ نفر، جیرفت ۱۲۱ نفر، بم ۵۶ نفر و سیرجان ۱۳۰ نفر است.

شفیعی بیان کرد: تعداد کل موارد بستری مثبت کرونا در استان کرمان ۳۷ هزار و ۷۰۰ مورد است.

وی موارد جدید بستری در ۲۴ ساعت گذشته را ۱۵۴ مورد اعلام و اظهار کرد: این موارد شامل کرمان ۹۲ مورد، رفسنجان یک مورد، جیرفت ۳۱ مورد، بم ۱۱ مورد و سیرجان ۱۹ مورد است.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان شمار فوتی‌های قطعی به علت ابتلاء به کرونا در ۲۴ ساعت گذشته را ۱۳ نفر بیان کرد و افزود: از این آمار هفت نفر از حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان، سه نفر از حوزه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، دو نفر از حوزه دانشگاه علوم پزشکی بم و یک نفر از حوزه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان است.

شفیعی بیان کرد: سن فوتی‌ها از ۳۳ تا ۹۱ سال است و مجموع جانباختگان ۴ هزار و ۴۶۵ نفر است.

وی گفت: واکسن تزریق شده نوبت اول در استان کرمان ۸۲۵ هزار و ۵۳۵ دوز و واکسن تزریق شده نوبت دوم ۴۴۴ هزار و ۷۹۹ دوز است.

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