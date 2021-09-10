روند تدریجی افزایش نسبی دما در استان تهران

مجتبی جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر، از روند تدریجی افزایش نسبی دما طی فردا تا نیمه هفته آینده خبر داد و اظهار داشت: بر اساس نقشه‌های هواشناسی وضعیت جوی استان تهران طی ۵ روز آینده صاف تا قسمتی ابری گاهی همراه با وزش باد و در ارتفاعات گاهی با افزایش ابر پیش بینی می‌شود.

وی گفت: امروز در ارتفاعات شمال شرقی رخداد بارش پراکنده خفیف و طی امروز و یکشنبه در بخش‌های غربی و جنوبی استان وزش باد نسبتاً شدید با احتمال خیزش موقت گرد و خاک دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی استان تهران افزود: بیشینه و کمینه دمای هوا برای روزهای شنبه ۳۳ و ۲۲، یکشنبه ۳۴ و ۲۳ دوشنبه ۳۵ و ۲۳ و سه شنبه ۳۵ و ۲۴ درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.

