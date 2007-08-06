آخرین هشدار ترکیه به مالکی برای اقدام علیه " پ.ک.ک"

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه واشنگتن پست، مقامهای ترکیه در دیدار با " نوری المالکی" هشدار خواهند داد که دولت عراق یا در برابر آشوبگران حزب کارگران کردستان ( پ ک ک) اقدامی کند و یا وقتی که نیروهای ترکیه خودشان به دنبال این آشوبگران هستند، با آن همراهی کند.

ژنرالهای سابق ارتش و یک کارشناس نظامی نزدیک به ستاد ارتش ترکیه اعلام کردند: به نظر می رسد که حزب عدالت و توسعه ترکیه با ژنرالهای آمریکایی به این توافق رسیده باشد که زمان برای اقدام علیه حزب کارگران کردستان فرا رسیده باشد.

سرلشگر"ارمغان کولوغلو" ژنرال بازنشسته ترکیه درگفتگو با واشنگتن پست تصریح کرد:" مردم ترکیه از دولت می خواهند تا کاری انجام دهد و در این مورد ، ارتش و دولت ترکیه با هم اتفاق نظر دارند."

"زینو باران" مدیر مرکز سیاست اوروآسیا در انستیتو هودسون در واشنگتن در این باره گفت :"مقامهای نظامی و غیر نظامی هر دو فکر می کنند که ما باید کاری را در این باره انجام دهیم ."

وی افزود:" در مورد زمان حمله هم، هر زمانی که مناسب است باید انجام شود، آگوست یا سپتامبر."

باران و برخی دیگر از نیروهای آمریکایی انتظار دارند که اگر ترکیه اقدامی را علیه این کردها انجام دهد، آمریکا نیز با آن همراه شود. گفته شده که در این سناریو، نیروهای عملیات ویژه آمریکا و ترکیه شرکت خواهند کرد.

حزب کارگران کردستان که از آن به گروه تروریستی پ.ک.ک یاد می شود در سال جاری خرابکاری های زیادی در خاک ترکیه انجام داده و تاکنون 67 سرباز این کشور را در سال جاری کشته و همین امر سبب شده تا مقام های این کشور در روزهای اخیر اظهار نظرهای زیادی برای برخورد با این گروه در شمال عراق داشته باشند.