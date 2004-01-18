نظاميان آمريكايي در گرجستان خواهند ماند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از بي بي سي ، ارتش آمريكا از بهار سال 2002 آموزش و تجهيزارتش گرجستان را برعهده دارند .

با آموزش سه گردان از سربازان گرجستاني مربيان نظامي آمريكا قرار بود كه اين كشور را در ماه مارس ( اسفند ) ترك كنند .

رئيس جمهور منتخب گرجستان نقل مكان سربازان روسي را از كشورش را در راس كار دولت خود داده است .

روز گذشته سفير آمريكا در گرجستان اعلام كرد كه آنها تصميم گرفته اند كه طبق يك برنامه تمام وقت به نام " ضمانت امنيتي آمريكا "به آموزش ارتش گرجستان ادامه دهند .

وي افزود : سربازان آمريكايي كه مسئول كار آموزش هستند در گرجستان خواهند ماند .

بنابر اين گزارش جزئيات برنامه دائمي جديد آمريكا اعلام خواهد شد اما بايد گفت هر گونه حضور نظامي آمريكا در گرجستان خبر خوبي براي دولت اين كشور محسوب مي شود .

در واقع مي توان گفت كه اين برنامه جديد آمريكا موسوم به ضمانت امنيتي عليه همسايه شمالي گرجستان يعني روسيه خواهد بود .

گفتني است كه در سال 2002 دولت بوش با تصويب يك برنامه شصت و پنج ميليون دلاري هيجده ماهه آموزش و تجهيز ارتش گرجستان را برعهده گرفت . اين برنامه بخشي از مبارزه آمريكا با تروريست محسوب مي شود و از زماني اين برنامه آغاز شد كه آمريكا ادعاي روسيه مبني بر حضور مبارزان چچني و القاعده را در نزديكي مرز چچن با گرجستان( منطقه پانكيسي جورج ) را تاييد كرد .