کشف ژنی که سلولهای بنیادی خون جنین را شکل می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، این ژن که تنها مسئول شکل گیری سلولهای بنیادی خون جنین بوده و تاثیری در فرایند ساخت این سلولها در فرد بزرگسال ندارد، Sox17 نامیده می شود.

دانشمندان دانشگاه میشیگان که نتایج یافته های خود را در مجله " Cell" منتشر کرده اند، در این خصوص توضیح دادند:" این ژن تنها در خون جنین عمل می کند و در طول زمان و مدتی پس از تولد نوزاد، خاموش و غیرفعال می شود."

این ژن می تواند درمورد شناخت مکانیزمی که سلولهای بنیادی جنینی را از گونه بزرگسال آن متمایز می کند، حایز اهمیت باشد.

همچنین می تواند در خصوص برخی بیماری های دوران جنینی مثل "لوکمی" (سرطان خون) که باعث کج شدن تاشدگی سلولهای خون می شود، توضیح دهد.

بنابراین گزارش، آزمایش این ژن تاکنون تنها روی موش های آزمایشگاهی انجام شده است، اما به گفته این محققان، ژن Sox17 می تواند در مبارزه با بیشتر سرطان های جنینی نقش مهمی ایفا کند.

همچنین، این ژن می تواند در تولید سلولهای بنیادی خون از سلولهای جنینی به منظور تسهیل در پیوند مغز قرمز استخوان بکار رود.

این دانشمندان برای کشف نقش این ژن، دو نوع موش های آزمایشگاهی با Sox17 و بدون این ژن بوجود آوردند. به این ترتیب امکان مشاهده فقدان سلولهای بنیادی خون در مرحله جنینی مشخص شد.