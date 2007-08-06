۱۵ مرداد ۱۳۸۶، ۱۲:۴۴

مذاکرات ایران و اعراب مهرماه برگزار می شود

رئیس کمیسیون سیاست خارجی پارلمان انتقالی عربی از برگزاری مذاکرات مشترک کشورهای عربی و ایران در اکتبر آتی(مهر ماه) خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازروزنامه السفیر،"محمد الحسن الامین" روزگذشته درنشست اعضای کمیسیون خارجی و سیاست های پارلمان انتقالی عربی در طرابلس - پایتخت لیبی- اعلام کرد: گفتگوی مشترک مقامهای ایرانی عربی اکتبر آتی (مهر) ماه برگزارمی شود.

وی افزود: دراین نشست اعضای کمیسیون برادامه نیافتن مناقشات بین اعراب و ایران واینکه بین کشورهای عربی و ایران منافع مشترک و همچنین دشمن مشترک یعنی اسرائیل وجود دارد، تاکید کردند.

الامین درباره ماهیت و سطح مشارکت طرفین در این مذاکرات توضیحی نداد.

پارلمان انتقالی عربی 88 عضو از 22 کشور عربی دارد که هر کشور 4 نماینده دارد.

مقر دائم پارلمان انتقالی عربی نیز دمشق است و "محمد جاسم الصقر" از نمایندگان پارلمان کویت( مجس الامه) درحال حاضر ریاست دوره ای آن را برعهده دارد.

 

