تحولات آموزش علمی کشور باید به گوش مردم برسد

دکترعلیرضا آشوری در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: روسا و معاونین باید در زمینه اطلاع رسانی دقیق تحولات این وزارتخانه حداقل هفته ای یکبار گزارش عملکرد و فعالیت های خود را به مردم ارائه کنند و اخبار پیشرفت های این حوزه باید روی آنتن رسانه ها باشد.

رئیس دانشگاه فردوسی مشهد با تصریح بر اینکه در دولت نهم در حوزه آموزش و علمی اتفاقات بسیار خوب و موثری افتاده است اظهار داشت: متاسفانه ضعفی که در اطلاع رسانی این حوزه پیش آمده دو طرفه است هم از جانب ما که فرصتی را برای این مهم پیش بینی نکردیم و هم کم لطفی رسانه ها که پیگیر تحولات نبوده اند و در زمینه اطلاع رسانی به وزارت علوم ظلم شده است.

وی با اشاره به تحولات وزارت علوم تحقیقات و فناوری در دولت نهم و افزایش 50 درصدی بودجه سال 86 خاطرنشان کرد: در سال 84 بودجه پژوهشی کمتر از 900 میلیارد تومان بود که این مبلغ در سال 86 با تمهیدات دولت به دو هزار و 600 میلیارد تومان رسید و این یک تحول بزرگ در حوزه آموزش علمی کشور است.