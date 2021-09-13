تلاش کادر درمان برای پایداری سلامت در جامعه قابل تقدیر است

به گزارش خبرنگار مهر، سید اکبر قاسمی صبح دوشنبه در آئین تقدیر از پزشکان با اشاره به حرفه مقدس طبابت در اسلام، اظهار کرد: به فرموده امام صادق (ع) نداشتن فقیه دانشمند، زمامدار پرهیزگار و پزشک مورد اعتماد، مردم را با سرگردانی مواجه می‌کند.

وی با بیان اینکه پزشکان و پرستاران در طول بحران کرونا تلاش‌های تقدیر بسیاری انجام داده‌اند، افزود: مدافعان سلامت در طول بحران کرونا مجاهدت ویژه کرده و در این مسیر شهدایی والامقام را نیز تقدیم اسلام و انقلاب کرده‌اند.

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت با اشاره به اینکه از نزدیک شاهد زحمات کادر بهداشت و درمان بوده‌ایم، گفت: تلاش مدافعان سلامت در پایداری سلامت و مقابله با کرونا بسیار مؤثر بوده که شایسته تقدیر است.

وی در ادامه ضمن تقدیر و تشکر از کادر درمان، پزشکان و پرستاران، ادامه داد: نجات جان یک انسان برابر با نجات کل انسان‌ها است.

سرهنگ قاسمی گفت: سپاه و بسیج در کنار کادر درمان در خدمت رسانی به مردم در مقابله با ویروس کرونا جهاد می‌کند.