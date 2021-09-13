ورزشکاران مدیران خوبی برای جامعه هستند/جهان با پوشش چادر آشنا شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله لطف الله دژکام پیش از ظهر دوشنبه در آئین تجلیل از قهرمانان پارالمپیک ٢٠٢٠ توکیو بیان کرد: ورزشکاران استان فارس نه تنها پرچم ایران را در عرصه‌های بین‌المللی برافراشتند بلکه به جهان نشان دادند قهرمانان مسلمان در تمامی عرصه‌های ورزشی و اخلاقی قهرمان اند.

وی اضافه کرد: هر ملتی برای اینکه اقتدار و سربلندی خود را در دنیا اثبات کند نیازمند آن است که افراد ویژه ای در جامعه جهانی درخشش داشته باشند که از جمله این افراد می‌توان به ورزشکاران اشاره کرد.

امام جمعه شیراز تاکید کرد: استان فارس همواره در تمامی عرصه‌ها دارای درخشش است و ورزشکاران استان هم در المپیک و هم در پارالمپیک درخشان ظاهر شدند و حتی حضور ورزشکاران در عرصه المپیک و پارالمپیک افتخار آفرین است.

وی با تاکید بر اینکه مدیران استان و اهالی استان فارس به ورزشکاران فارس افتخار می‌کنند، افزود: ورزشکاران دارای پایگاه ویژه اجتماعی اند و مردم توجه ویژه ای به اهالی ورزش دارند این در حالی است که ورزشکاران دارای قدرت جسمی برای کمک به جامعه نیز هستند از این رو ورزشکاران می‌توانند حتی در مدیریت جامعه نیز اثر گذار باشند.

نماینده ولی فقیه در استان فارس در ادامه عنوان کرد: چادر پوششی است حتی پیش از اسلام نیز در ایران وجود داشته است و شاهد آن نیز سنگ‌های تراشیده موجود در تخت جمشید است که از آن زمان تاکنون چادر به عنوان یکی از اصلی ترین پوشش‌های ایرانیان باستان مورد استفاده قرار می‌گرفت و این پوشش حتی در اختتامیه پارالمپیک نیز مورد استفاده قرار گرفت تا جهانیان با این پوشش بیشتر آشنا شود.

وی در خصوص معیشت قهرمانان نیز تاکید کرد: نباید ورزشکاران در بخش معیشت دچار مشکل باشند و باید دولت و همه آحاد مردم کمک کنند تا مشکلات ورزشکاران در حوزه معیشت برطرف شود.