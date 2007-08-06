به گزارش خبرگزاری مهر،در سال تحصیلی گذشته بخشی از فضای مدرسه پسرانه توحید در دبی به کودکان استثنایی اختصاص پیدا کرد و آموزش آنها به صورت آزمایشی در این مدرسه انجام شد.

بر اساس این گزارش ، با موفقیت این طرح آزمایشی، سرپرست مدارس ایرانی درامارات برای دریافت مجوز تاسیس مدرسه استثنایی از سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور اقدام نمود که این امر صورت گرفت و هم اکنون با صدور مجوز تاسیس این مدرسه، مسئولین و مدیران سرپرستی مدارس ایرانی در امارات تصمیم دارند یک طبقه از ساختمان مدرسه سلمان فارسی را به کودکان استثنایی اختصاص دهند.

گفتنی است ، در حال حاضر مربیان ومعلمان این کودکان از ایرانیان مقیم امارات هستند که در زمینه آموزش استثنایی تجربه دارند و با شروع به کار رسمی این مدرسه احتمالا سازمان آموزش و پرورش کشور مربیانی را نیز به امارات اعزام خواهد کرد.