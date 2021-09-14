هدف گذاری ما در تهران تزریق روزانه ۳۶۰ هزار دوز واکسن است

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زالی خاطرنشان کرد: امروز که شاهد افول شاخص‌های بیماری و کاهش امواج خیز پنجم بیماری در تهران هستیم، مجدداً به یک خیزش نوین و رزمایش عملیاتی با بازآرایی حماسی برای اجرای مؤلفه‌های طرح شهید سلیمانی در قالب بیماریابی نیاز داریم که بهترین زمان و بزنگاه استراتژیک برای بیماریابی این روزها است.

وی با اعلام اینکه به رکورد ۲۴۰ هزار دوز تزریق روزانه واکسن در تهران رسیده‌ایم، گفت: هدف ما رسیدن به ۳۶۰ هزار دوز تزریق روزانه است که با تلاش و همت نیروهای بسیجی، دست یافتنی است.

زالی از کادر بهداشت و درمان و بسیجیان و تمامی دست اندرکاران اجرای طرح واکسیناسیون و طرح شهید سلیمانی تقدیر کرد.

وی با اشاره به مسئولیت پذیری اجتماعی و مشارکت سازمان‌ها و نهادهای مختلف در راستای تسریع فرایند واکسیناسیون خاطرنشان کرد: بر اساس یک اصل جهانی بهترین واکسن در دسترس ترین واکسن است و با توجه به مطالعات اخیر جهانی افراد واکسینه شده ۱۱ برابر نسبت به افراد غیر واکسینه شده کمتر در معرض فوت ناشی از بیماری قرار می‌گیرند.

زالی همچنین از شهروندان تهرانی خواست برای جلوگیری از ازدحام در مراکز واکسیناسیون بدون ثبت نام در سامانه نوبت دهی و دریافت پیامک مراجعه نکنند. ‌