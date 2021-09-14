مسئولان به شکل ویژه به شهرستان ایذه توجه کنند

حجت الاسلام سید میثم موسوی در گفتوگو با خبرنگار مهر ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت رقیه (س) بیان کرد: با توجه به تعطیلی نماز جمعه ما مشکلات مردم را از روی اجبار هفتهای یک بار در مسجد جامع شهرستان ایذه صدا می زنیم.
وی، مسجد جامع هر شهر را محور مساجد آن شهر دانست و اظهار کرد: این مساجد محل پرورش شهدا و بزرگان هستند و ازاینرو خداوند اثرات ویژهای را برای مساجد قرار داده است تا علاوه بر اقامه نماز جماعت از ثمرات معنوی بسیار خداوند در این زمینه بهرهمند شوند.
حجت الاسلام موسوی با عرض تبریک به استاندار جدید و با تأکید بر اینکه شهرستان ایذه را دریابید، افزود: در سالهای گذشته در شهرستان ایذه مطلقاً کاری انجام نشده است و مسئولان استانی و شهرستانی حتماً به شکل ویژه به ایذه توجه کنند.
امام جمعه شهرستان ایذه با اشاره به اینکه مردم به دولت جدید امید دارند، عنوان کرد: با توجه به اینکه اولین سفر استانی رئیسجمهور استان خوزستان بود برای حل معضلات خوزستان داشتن نگاه و رویکردهای ویژه در اسناد و قوانین بالادستی به چنین استانی لازم است.
وی گفت: کارکنان اداره آب بهطور تقریبی ۸ ماه است که حقوقی را دریافت نکردند و به دلیل نبود کار در شهرستان جوانان ایذهای برای تأمین امرار و معاش خانواده مجبور به کار کردن در استانهای همجوار هستند.
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