به گزارش خبرگزاری مهر، ایوب آقاخانی دبیر و سخنگوی شورای انتخاب آثار مجموعه تئاتر شهر گفت: "نمایشنامه‌های "پای پیاده" نوشته اسلاومیر مروژک به کارگردانی داود دانشور، "بازی عشق و مرگ" نوشته رومن رولان به کارگردانی منیژه محامدی، "کنسول افتخاری" نوشته گراهام گرین به کارگردانی محمد یعقوبی و"کریستال تاور" به کارگردانی نصرالله قادری از جمله اجراهای تصویب شده توسط شورا هستند که تقدم و تأخر اجرای آنها با توجه به برنامه‌ریزی‌های مجموعه تئاتر شهر اعلام می‌شود."

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