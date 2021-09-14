هدفمندشدن سرمایه گذاری در استان ها نیازمند عزم ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن ثقفی ظهر سه شنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در مازندران با اظهار اینکه هر کشوری وابسته به شبکه جذب سرمایه گذاری، امور مالیاتی و بانکی است، گفت: سیستم اقتصادی باید برنامه‌ها و طرح‌هایش به گونه‌ای باشد که کشور را از اقتصاد تک محصولی خارج کند.

وی با عنوان اینکه برای برون رفت از مشکلات نیازمند اجرایی شدن منویات مقام معظم رهبری داریم، گفت: باید با اقدامات جهادی و انقلابی طرح‌ها را پیش برد.

وی با بیان اینکه شبکه اقتصاد کلان نیازمند برنامه ریزی و اجرای طرح‌ها است، گفت: بیش از ۷۰ هزار ایثارگر در سطح وزارت اقتصاد و دارایی داریم و بیش از ۶۰ درصد آنها دارای تحصیلات عالی هستند.

حجت الاسلام ثقفی یادآور شد: سرمایه گذاران خوبی در کشور وجود دارد و باید موانع فراروی سرمایه گذاری را حل کرد و متأسفانه اکنون همت بالا برای جذب و کشش سرمایه گذار در مازندران وجود ندارد.

مشاور امور ایثارگران وزارت اقتصاد و دارایی خواستار رفع موانع فراروی سرمایه گذاری در استان‌ها شد و گفت: هدفمند کردن سرمایه‌ها و سرمایه گذاری در استان‌ها نیازمند عزم و همت جدی است.

وی افزود: در مازندران ظرفیت‌های خوبی معدنی وجود دارد که مستعد سرمایه گذاری است و باید از این ظرفیت‌ها استفاده شود زیرا منجر به رفع وابستگی به اقتصاد تک محصولی و نفت می‌شود.