استقرار ۱۲۰ واحد صنعتی در نمایشگاه دائمی استان

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل خاکی پیش از ظهر امروز در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی که در سالن کرامت استانداری قم برگزار شد، با بیان اینکه از مهرماه سال گذشته بحث نمایشگاه دائمی و ویترینی در استان شروع شد، گفت: بعد از تصویب با همکاری شرکت شهرک‌های صنعتی استان زیرساخت‌های لازم برای این امر فراهم و کمیته اجرایی آن تشکیل و تاکنون ۱۰ جلسه اجرایی تشکیل شد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان قم با اشاره به استقرار ۱۲۰ واحد صنعتی برای نمایش محصولات خود در این نمایشگاه ادامه داد: بعد از فراخوانی که به واحدهای صنعتی برای حضور در نمایشگاه دادیم صنایع قطعه سازی، مواد غذایی، کفش و هم چنین دیگر صنایع استقبال کرده و تاکنون ۳۳ واحد در زمینه صنایع فلزی، ماشین سازی، صنایع لاستیک و ساختمانی و۲۰ واحد صنایع کشاورزی، ۸ واحد معدنی، صنایع چوب و سلولزی و همچنین ۱۵ واحد کفش و چرم، ۱۱ واحد بهداشتی، ۷ واحد خوشه صنعتی و دانش بنیان در این نمایشگاه حضور دارند.

وی تصریح کرد: در نمایشگاه ویترینی که در نوع خود در کشور کم نظیر است ۱۲۰ واحد صنعتی برای نمایش محصولات خود مستقر هستند. با همکاری بسیج مهندسین نمایشگاه در بعد استانی و فرا استانی طراحی و ۲۵۰ مورد کاتالوگ توسط این شرکت‌ها ارائه شده است که ۶ ماه یک بار بروزرسانی خواهد شد. همچنین برای مبادلات تجاری بین تأمین کنندگان مواد اولیه و قطعه سازان هم اتاق گفت‌وگو در نظر گرفته شده است.

ابوالفضل خاکی افزود: این نمایشگاه سه شنبه آینده افتتاح می‌شود و تُجاری از کشور همسایه عراق برای حضور در این نمایشگاه آمادگی خود را اعلام کردند و پیش بینی می‌شود سالانه قادر است یک میلیون دلار قرارداد قطعات و فروش محصول در این نمایشگاه بسته شود، این نمایشگاه قابلیت آن را دارد که حجم سرمایه گذاری در معادن را افزایش دهد.

رئیس اتاق بازرگانی با اشاره به وضعیت سایت نمایشگاه بین المللی استان نیز تصریح کرد: این نمایشگاه در فاز یک آن آمادگی بهره برداری دارد ولی مشکل ما راه دسترسی است و تا آبان ماه راه دسترسی آن تأمین خواهد شد. همچنین برای تأمین امنیت نمایشگاه پاسگاه اختصاصی در نظر گرفته شده است.