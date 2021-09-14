امکان مشارکت مردم در دومین جشنواره طب ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، نفیسه حسینی یکتا با بیان اینکه اکنون در مرحله ثبت نام برای این جشنواره هستیم، گفت: معرفی و ارجنهادن به مقام والای دانشمندان، پژوهشگران، مخترعان، نوآوران و فناوران برتر حوزههای مرتبط با طب ایرانی، یکی از اهداف اصلی جشنواره طب ایرانی بوده که در دومین دوره آن دو محور ویژه نیز به محورهای اصلی اضافه شده است.
وی افزود: در کنار سه محور اصلی آموزش، پژوهش و درمان، محور «کووید ۱۹» با توجه به شرایط بحرانی کشور در نظر گرفته شده و با افزودن محور «فرهنگ و هنر» نیز زمینه برای مشارکت عموم مردم فراهم شده است.
دبیر و نایبرئیس دومین جشنواره طب ایرانی با اشاره به تاکید مکتب طب ایرانی بر اصلاح سبک زندگی و حفظ سلامتی، ادامه داد: جشنواره طب ایرانی میتواند فرصتی برای آموزش این اصول اساسی و مهم به مردم باشد و ازاینرو بر مشارکت تمامی اقشار جامعه در دومین دوره آن تاکید داشتیم.
وی از اپلیکیشن، فیلم کوتاه، پوستر و اینفوگرافیک، داستان کوتاه برای کودک، موشنگرافیک و عکاسی در راستای شعار جشنواره و با محوریت اصلاح سبک زندگی، بهعنوان ۶ بخش در نظرگرفتهشده برای محور فرهنگ و هنر یاد کرد و افزود: علاقهمندان تا ۳۱ شهریورماه فرصت دارند با مراجعه به آدرس اینترنتی pmfestival.ir در بخش مورد نظر خود ثبت نام کنند و امیدواریم با مشارکت عموم مردم بتوانیم گامی در راستای نهادینهکردن آموزههای طب ایرانی در جامعه برداریم.
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