  1. استانها
  2. مازندران
۲۴ شهریور ۱۴۰۰، ۱۲:۴۸

نماینده ولی فقیه در مازندران عنوان کرد؛

لزوم بهره گیری از مسندها برای خدمت و آبادانی کشور

لزوم بهره گیری از مسندها برای خدمت و آبادانی کشور

ساری- نماینده ولی فقیه در مازندران با بیان اینکه اکثریت مسئولان سالم و پاکدست هستند، گفت: از مسند قدرت برای آبادانی کشور و خدمت به مردم استفاده کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدباقر محمدی لائینی پیش ازظهر چهارشنبه در آئین تجلیل از برگزیدگان خدمت در ساری با اشاره به اینکه اکثریت مسئولان سالم و پاکدست هستند، افزود: عده‌ای افراد سودجو حثیثت مدیران را زیرسئوال می‌برند.

وی با تاکید براینکه خدمتگزاران به مردم تقدیر و تجلیل شوند، گفت: باید از مسندقدرت و اختیارات برای مردم و نظام اسلامی و آبادانی مملکت کار کنیم.

وی با تقدیر از تلاش‌های مدیران در راستای خدمت رسانی به مردم اظهار داشت: امیدواریم مسئولان و مدیران شهیدان رجایی و باهنر را در راستای خدمت به مردم سرلوحه امور قرار دهند.

در این مراسم از دستگاه‌های برتر در حوزه خدمات رسانی به مردم تقدیر شد. این جشنواره به منظور ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اداری در دو بعد تخصصی و عمومی برگزار شد.

کد مطلب 5305518

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها