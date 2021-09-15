لزوم بهره گیری از مسندها برای خدمت و آبادانی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدباقر محمدی لائینی پیش ازظهر چهارشنبه در آئین تجلیل از برگزیدگان خدمت در ساری با اشاره به اینکه اکثریت مسئولان سالم و پاکدست هستند، افزود: عده‌ای افراد سودجو حثیثت مدیران را زیرسئوال می‌برند.

وی با تاکید براینکه خدمتگزاران به مردم تقدیر و تجلیل شوند، گفت: باید از مسندقدرت و اختیارات برای مردم و نظام اسلامی و آبادانی مملکت کار کنیم.

وی با تقدیر از تلاش‌های مدیران در راستای خدمت رسانی به مردم اظهار داشت: امیدواریم مسئولان و مدیران شهیدان رجایی و باهنر را در راستای خدمت به مردم سرلوحه امور قرار دهند.

در این مراسم از دستگاه‌های برتر در حوزه خدمات رسانی به مردم تقدیر شد. این جشنواره به منظور ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اداری در دو بعد تخصصی و عمومی برگزار شد.