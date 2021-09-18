ایران میزبان مسابقات جهانی اسنوکر در سال ۲۰۲۳ شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون بولینگ، بیلیارد و بولس؛ مجمع جهانی فدراسیون بین‌المللی بیلیارد و اسنوکر صبح امروز شنبه ۲۷ شهریورماه با حضور روسای فدراسیون‌های ملی در دوحه قطر برگزار شد.

در این نشست که علاوه بر مجمع سالیانه مجمع انتخاباتی نیز بود، رئیس، دبیر کل و خزانه دار در سمت‌های خود ابقا شدند.

از مهمترین نکات حائز اهمیت این مجمع که پیش از این با رایزنی‌های رئیس فدراسیون کشورمان و همکاری فدراسیون‌های عضو فدراسیون جهانی همراه بود، میزبانی مسابقات ۶ توپ جهانی و مسابقات تیمی ۱۵ توپ در سال ۲۰۲۳ به ایران واگذار شد.

مسابقات اسنوکر ۶ توپ یکی از پرطرفدارترین رشته‌های ورزش‌های بیلیاردی است که علاقه مندان بسیاری در سرتاسر دنیا دارد.