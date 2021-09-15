به گزارش خبرنگار مهر، غفور راستین ظهر چهارشنبه در نشست خبری به مناسبت سالروز تأسیس اورژانس برگزار شد با اشاره به چالش‌های پیشروی پرسنل اورژانس در بحران شیوع کرونا اظهار داشت: پرسنل اورژانس از جمله نیروهای در خط مقدم مقابله با کرونا از ابتدای شیوع این بیماری تاکنون بوده‌اند و همواره ارتباط مستقیم با بیماران مبتلا به کرونا داشته‌اند.

وی به ابتلای ۳۷۵ نفر از نیروهای اورژانس استان اصفهان به بیماری کرونا اشاره کرد و ادامه داد: دو پرسنل اورژانس نیز به دلیل ابتلاء به این بیماری به شهادت رسیده‌اند.

رئیس مرکز اورژانس استان اصفهان با بیان اینکه ۲۵ درصد از امدادخواهی‌ها از اورژانس نیاز به اعزام آمبولانس دارد، اضافه کرد: باید توجه داشت که روزانه چهار هزار تماس با مرکز پیام ۱۱۵ گرفته می‌شود که اخیراً حدود ۸۰۰ تماس مربوط به بیماران مبتلا به کرونا و نیازمند اعزام به بیمارستان بوده است.

جابجایی ۲۷ هزار و ۵۰۰ بیمار مبتلا به کرونا در اصفهان

وی با بیان اینکه در سال گذشته ۱۸۰ هزار اعزام غیر تصادفی و ۵۵ هزار مورد اعزام تصادفی از سوی اورژانس استان اصفهان انجام شده است، ادامه داد: باید توجه داشت که از ابتدای شیوع کرونا تاکنون ۲۷ هزار و ۵۰۰ بیمار مبتلا به کرونا توسط اورژانس استان اصفهان جابه‌جا شده است.

راستین تصریح کرد: در موج پنجم کرونا فشار مازادی به نیروهای اورژانس وارد شد، به گونه‌ای که به صورت میانگین ۵۰۰ بیمار مبتلا به کرونا توسط نیروهای اورژانس جابجا شدند.

وی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری ۱۴۵ هزار مأموریت توسط نیروهای اورژانس اصفهان انجام شده است، ابراز داشت: ۸۰ هار مأموریت حوادث غیر ترافیکی و ۶۵ هزار مأموریت نیز مربوط به تصادفات و حوادث بوده است.

لزوم تقویت امداد هوایی در اصفهان

رئیس مرکز اورژانس استان اصفهان با بیان اینکه امداد هوایی اصفهان نیازمند تقویت است، ادامه داد: سازمان اورژانس کشور قول افزایش دو پایگاه هوایی را در اصفهان داده و امیدواریم هر چه زودتر محقق شود.

وی نبود موتور آمبولانس را با توجه به بافت شهری و وضعیت ترافیکی اصفهان امری ضروری دانست و گفت: این در حالی است که علی رغم پیگیری‌های صورت گرفته هنوز در این زمینه اقدامی برای اورژانس انجام نشده است.

لزوم افزایش پایگاه‌های اورژانس در مرکز و شرق اصفهان

راستین با اشاره به کمبود پایگاه‌های اورژانس در سطح استان اصفهان نیز گفت: در این زمینه در شهرستان اصفهان و همچنین برای جاده‌های ترانزیتی شرق استان نیازمند افزایش پایگاه‌های اورژانس هستیم.

وی با بیان اینکه وضعیت آمبولانس‌های اورژانس در اصفهان مناسب نیست و باید در این زمینه تقویت تجهیزات را داشته باشیم، ادامه داد: از این تعداد ۵۰ دستگاه آمبولانس رزرو آماده در شهرستان‌ها، ۱۵ دستگاه درحال بازسازی و تعداد محدودی در اختیار مراکز درمانی قرار دارد، حدود ۳۰ دستگاه در یک محله خاص به عنوان اسقاطی تجمیع شده‌اند که تلاش می‌کنیم بازسازی و مورد استفاده قرار دهیم.

رئیس مرکز اورژانس استان اصفهان با اشاره به اینکه بهره برداری از ۴۲ پد برای اورژانس هوایی در دستور کار اورژانس استان اصفهان در مراکز درمانی قرار دارد، ابراز داشت: تاکنون ۱۸ پد به بهره برداری رسیده و مابقی پروژه‌ها نیز تا ۸۰ درصد رشد داشته‌اند و به زودی بهره برداری خواهند شد.

ظرفیت استخدام ۱۰۰ نفر نیروی جدید در اورژانس را داریم

وی با بیان اینکه کمبود نیروهای اورژانس را با استفاده از نیروهای شرکتی جبران کرده‌ایم، ابراز داشت: برای جذب نیرو سال گذشته دو بار فراخوان داده‌ایم و امسال نیز فراخوان داده‌ایم تا از ظرفیت افراد متخصص با توجه به ظرفیت استخدام ۱۰۰ نفری که داریم استفاده کنیم.

راستین گفت: حدود ۱۰۰ نفر در این فراخوان شرکت کرده‌اند اما تنها حدود ۲۰ درصد شرایط لازم را داشتند که اقدامات استخدام آنها در دست انجام است.

بکارگیری نیروی اورژانس زن در اصفهان

وی در خصوص بکارگیری نیروی زن در اورژانس اصفهان نیز ابراز داشت: در این زمینه تعدادی نیرو با تحصیلات مرتبط در حال آموزش هستند و به زودی در اورژانس اصفهان مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

راستین با اشاره به وصل شدن اتاق فرمان نیروهای امدادی به سامانه آدرس یابی اظهار داشت: اتاق فرمان اورژانس اصفهان نیز از ۲۶ شهریور به این سامانه متصل خواهد شد و مکان فرد آسیب دیده و نیازمند کمک برای نیروهای اورژانس در اتاق فرمان قابل رؤیت است که این امر به کاهش مدت زمان رسیدن نیروهای امدادی به محل حادثه کمک قابل توجهی خواهد داشت.

وی با اشاره به عدم پرداخت برخی از مطالبات پرسنل اورژانس اصفهان ابراز داشت: امروز در خصوص پرداخت مطالبات پرسنل اورژانس اصفهان از جمله هزینه غذا، هزینه لباس، فوق العاده ویژه کادر درمان، کارانه نیروهای اورژانس و اضافه کاری آنها از خرداد ماه تاکنون با رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان صحبت‌هایی را داشتیم که وی قول پرداخت حق نیروهای اورژانس را دادند و از جمله اینکه قرار شده فوق العاده ویژه پرسنل اورژانس از اول شهریور ماه در حقوق آنها محاسبه شود.