غلامرضا منتظری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کسب‌وکارهای نوین و از طرف دیگر وجود فارغ‌التحصیل رشته‌های مختلف کشاورزی و فنی و حرفه‌ای فرصت خوبی را برای توسعه استان فراهم کرده است.

وی با اشاره به اینکه پارک علم و فناوری به‌ویژه در حوزه‌های دانش‌بنیان می‌تواند بستر خوبی برای تحول در حوزه اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید فراهم کند، تصریح کرد: برای تحقق این امر لازم است که بانک اطلاعاتی از توانمندی‌ها و قابلیت‌ها احصا و فرصت‌های شغلی به‌تناسب سازمان‌ها و دستگاه‌های مرتبط فراهم شود.

منتظری با بیان اینکه وجود فارغ‌التحصیلان گیاهان دارویی، معدن، مشاغل خانگی و دام و طیور، فرصت بسیار خوبی در استان است، تصریح کرد: باتوجه‌به شرایط اقلیمی گلستان می‌توان به تنوع این فرصت‌ها فکر کرد و از ظرفیت‌ها استفاده بیشتری داشته باشیم.

نماینده مردم گرگان و آق‌قلا یادآور شد: در برخی از شهرک‌های صنعتی استان هم ظرفیت‌های خوبی برای توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان فراهم است اما باید مدیریت جدی‌تری دراین‌خصوص وجود داشته باشد.

منتظری با اشاره به اینکه برای توسعه استارت‌آپ‌ها در گلستان موانع پیشرو شناسایی شود، افزود: چتر حمایتی دستگاه‌ها و سازمان‌ها دراین‌خصوص باید بیش از گذشته باشد؛ کسی که پا به عرصه تولید می‌گذارد اولین امید این است که تسهیلات ارزان‌قیمت در اختیارش قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه مراحل صدور مجوز باید ساده شود، تاکید کرد: برخی افراد با عشق و علاقه وارد این حوزه می‌شوند ولی به دلیل طولانی بودن صدور مجوز انگیزه‌های خود را از دست می‌دهند، تسریع در فرایند مجوز و بحث پنجره واحد از شعار به عمل تبدیل شود.

نماینده مردم گرگان و آق‌قلا فراهم‌کردن عرضه و فروش محصولات را از دیگر نیازهای توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان برشمرد و گفت: وقتی تولیدی وجود دارد اگر زمینه فروش فراهم نشود انگیزه‌ای برای تولید نخواهد بود.

منتظری یادآور شد: مجلس کمیسیون ویژه جهش تولید را با هدف برطرف کردن خلاءهای قانونی ایجاد کرده و اگر از سوی استان موانع پیش روی تولید، قوانین متضاد یا لوایح ناکارآمد به این کمیسیون ارائه شود، آماده همکاری برای برطرف کردن این موارد در کمیسیون هستیم.