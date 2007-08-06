درخواست کمک آمریکا از ایران / توافق درباره ادامه مذاکرات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه العالم، امیر عبداللهیان نماینده ایران در دور سوم مذاکرات با آمریکا درباره عراق امروز در پایان این گفتگوها در کنفرانس مطبوعاتی با خبرنگاران به پرسش های مختلف آنها پاسخ داد.



عبداللهیان گفت : دراین گفتگوها ریشه ها وعلل گسترش تروریسم در دوره اشغال عراق برای هیئت آمریکایی تبیین شد و در مقوله نا امنی عراق، رفتارهای مبهم و بعضا مشکوک آمریکایی ها را برشمردیم.



وی افزود : سیاست های غلط اشغالگران که سبب گسترش تروریسم شده است، از دیگر محورهای این مذاکرات بود.



نماینده ایران خاطر نشان کرد : هیئت آمریکایی شرایط امروز عراق را دشوار و چالش برانگیز خواند و برای خروج از این شرایط خطرناک از جمهوری اسلامی ایران درخواست کمک کرد.

وی تصریح کرد : دولت عراق با توجه به سازنده بودن این مذاکرات و نقش مهم و سازنده جمهوری اسلامی ایران در تحولات عراق، خواستار تداوم مذاکرات شد و ما توافق کردیم که گفتگوها در زمان مناسب دیگری بنا به دعوت و هماهنگی دولت عراق ادامه پیدا کند.



مقامهای آمریکایی و ایرانی عصر امروز به دور سوم گفتگوهای خود درباره عراق در بغداد پایان دادند.

این مذاکرات در سطح کارشناسان از صبح امروز در منطقه الخضراء در بغداد آغاز شد.

پیش از این، جمهوری اسلامی ایران برای نشان دادن حسن نیت خود در قبال ملت و دولت عراق و برای یادآوری وظایف اشغالگران به آنها، دو دور مذاکره با مقامهای آمریکایی در عراق برگزار کرد.

دور دوم مذاکرات سفرای ایران و آمریکا در عراق روز سه شنبه 2 مرداد در بغداد برگزار شد؛ دور اول مذاکرات"حسن کاظمی قمی" و "رایان کروکر"، 7 خرداد ماه انجام شد.