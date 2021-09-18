حسین فرشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: خوشبختانه با مدیریت جدیدی که در سطح کلان کشور انجام شده، واردات واکسن افزایش پیدا کرده و امکان واکسیناسیون عمومی فراهم شده است.

وی عنوان کرد: از تمام مردم استان هرمزگان به خصوص افرادی که دارای بیماری‌های مختلف مانند قلبی و ریوی هستند، درخواست دارم حتماً برای دریافت واکسن مراجعه کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان تصریح کرد: افرادی که منع واکسن دارند، با انجام پرسش و پاسخ‌هایی در مراکز تزریق تشخیص داده خواهند شد و نوبت تزریق آن‌ها تا شرایط مناسب مدیریت می‌شود.

فرشیدی ادامه داد: اگر بنابه دلایل غیر علمی و یا ترس از تزریق واکسن امتنا شود، هم در حق خودمان و هم در حق مردم جامعه ظلم کرده‌ایم.

در برخی از افرادی که واکسن به خصوص دوز اول را تزریق می‌کنند، شائبه ایمن شدن ایجاد می‌شود که اشتباه است.

وی ادامه داد: تزریق دوز اول واکسن ایمنی اولیه را ایجاد می‌کند و دوز دوم ایمنی را افزایش می‌دهد اما پس از تزریق دوز دوم هم نباید خود را ایمن فرض کنیم و همچنان بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی اهتمام بورزیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان با اشاره به اهمیت رعایت پروتکل‌های بهداشتی در فصل بازگشایی مارس، بیان داشت: استفاده از ماسک، رعایت فاصله‌گذاری فیزیکی و عدم حضور در تجمعات پس از تزریق دوز دوم واکسن هم باید مورد توجه مردم شریف هرمزگان قرار گیرد.

فرشیدی ابراز داشت: زمانی می‌توان رعایت برخی از پروتکل‌های بهداشتی را از دستور کار خارج کرد که بیش از ۷۵ درصد تمام جامعه واکسن زده باشند.

وی مطرح کرد: امروز حدود ۹۲۷ هزار واکسن در استان هرمزگان تزریق شده است و با تلاش‌های شبانه‌روزی همکاران جهادی، این رقم رو به افزایش است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان با بیان اینکه طی ۲۴ ساعت گذشته حدود ۳۰ هزار دوز واکسن تزریق شده است، تشریح کرد: حوزه بهداشت استان هرمزگان در حال تدارک برای تزریق ۶۰ هزار واکسن در روز است که نیاز به همکاری مردم را دارد.

فرشیدی اظهار کرد: با توجه به جامعه هدف تزریق واکسن افزایش پیدا کرده است، پایگاه‌های تزریق واکسن را نیز گسترش و افزایش داده‌ایم تا مردم در شرایط بهتری برای تزریق واکسن اقدام کنند.

وی اذعان کرد: تمام افراد بالای ۱۸ سال در روستاهای استان هرمزگان برای تزریق واکسن به سایت Salamat.gov.ir مراجعه کنند و پس از طی فرایند ثبت‌نام نسبت به تزریق واکسن خود اقدام کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان تصریح کرد: برخی از مراکز ۱۶ ساعت درمان داروهایی را تجویز می‌کنند که اگر بیمار دارای اکسیژن خون پایینی نباشد نیاز به مصرف آن نیست.

فرشیدی با ذکر این نکته که داروی درمان کووید -۱۹ در جهان وجود ندارد، گفت: اگر اعلام شد که دارویی را برای بهبود کووید -۱۹ مصرف کنید و تضمینی است، صحت ندارد.

وی با اشاره به داروهای وریدی و ICU، عنوان کرد: این داروها برای درمان عوارضی است که امکان دارد ناشی از کووید -۱۹ در فرد بیمار ظاهر شود استفاده می‌شود؛ لذا افرادی که علائم و تنگی نفس شدید ندارند و دارای میزان اشباح خون خوبی هستند، استفاده از مسکن‌های ساده، استراحت و تغذیه مناسب را در دستور کار قرار دهند.