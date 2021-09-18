کرونا موجب کاهش نرخ زاد و ولد در اروپا و آمریکا شده است

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از ساینس دیلی، بر اساس مطالعه محققان دانشگاه کورنل آمریکا در قالب «ارزیابی اولیه رابطه بین پاندمی کووید ۱۹ و نرخ زاد و ولد در کشورهای با درآمد بالا»، نرخ تولد در ایالات متحده ۷.۱ درصد کاهش یافته است.

همچنین مشخص شد در جنوب اروپا کاهش شدید نرخ زاد و ولد وجود دارد: ایتالیا (۹.۱- درصد)، اسپانیا (۸.۴- درصد) و پرتغال (۶.۶- درصد)، در حالی که در دانمارک، فنلاند، آلمان و هلند به هیچ وجه کاهش نیافته است.

به گفته محققان: در مقایسه با اُفت بزرگ در جنوب اروپا، ثبات نسبی نرخ تولد در شمال اروپا به نقش سیاست‌های حمایت از خانواده‌ها و اشتغال در جهت کاهش هرگونه تأثیر بر زاد و ولدها اشاره می‌کند.

«ست سندرز» سرپرست تیم تحقیق، در این باره می‌گوید: نتیجه نهایی این است که روند کاهشی نرخ زاد و ولد در بین کشورها متفاوت است. به نظر ما بسیاری از آن به میزان اختلال اقتصادی، همراه با میزان حمایت اجتماعی در صورت عدم اشتغال مربوط می‌شود.