پذیرش دو هزار دانشجو توسط دانشگاه آزاد واحد قم

به گزارش خبرنگار مهر در قم، دکتر محمد حسین ایراندوست بعد از ظهر روز دوشنبه در جمع خبرنگاران تعداد دانشجویان دانشگاه آزاد واحد قم را بیش از 9 هزار نفر اعلام کرد و افزود: در رشتههای فنی هزار و 338 دانشجو در مقطع کاردانی پیوسته و 915 دانشجو در مقطع کاردانی ناپیوسته در دانشگاه آزاد واحد قم در حال تحصیل میباشند.
وی ادامه داد: همچنین پنج هزار و 877 نفر در مقطع کارشناسی پیوسته، 589 نفر در کارشناسی ناپیوسته، 283 نفر در کارشناسی ارشد، 308 نفر در رشتههای پزشکی و پنج نفر در مقطع دکترای تخصصی ادبیات عرب در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم مشغول تحصیل هستند.
دکتر ایراندوست در خصوص پذیرش دانشجو درسال جاری عنوان کرد: در سال جاری دو هزار نفر در 40 گرایش ـ رشته و مقطع توسط دانشگاه آزاد واحد قم پذیرش خواهند شد.
ایراندوست با بیان اینکه در مسئله بومیسازی دانشگاهها، دانشگاه آزاد اسلامی پیشگام بوده است اظهار کرد: طرح این اقدام چند سال قبل برای اولین بار از سوی مرحوم آیتالله فاضل لنکرانی در دیدار با دکتر جاسبی رئیس دانشگاه آزاد کشور مطرح شد.
وی ادامه داد: دکتر جاسبی اجرای طرح پیشنهادی آیتالله فاضل لنکرانی را جز وظایف خود تلقی کرده و ابتدا در رشتههای مربوط به دختران این طرح اجرا شد.
این مسئول گفت: در سالهای اخیر نیز 110 نفر از دانشجویان دختر در رشتههای علوم سیاسی و زبان انگلیسی را به شهرهای سکونت خودشان منتقل کردیم.
ایراندوست با اشاره به اختصاص پنج درصد از درآمدهای دانشگاه آزاد به فعالیتهای پژوهشی خاطرنشان کرد: در این خصوص باشگاه پژوهشگران در دانشگاه آزاد قم تاسیس شد تا خود دانشجویان از این طریق به پژوهش تحقیقات روی آورند و دانشگاه نیز به ازای هر فعالیت علمی دانشجویان و اساتید امتیازاتی برای آنان قائل میشود.
رئیس دانشگاه آزاد واحد قم در بخش دیگری از سخنان خود غیر دولتی بودن، آمایش سرزمینی و هم جهت بودن با تفکرات انقلاب را سه خصیصه مهم دانشگاه آزاد برشمرد و با اشاره به انتقادات شدید برخی افراد و گروههای سیاسی از عملکرد این دانشگاه افزود: متاسفانه گاهی اوقات مسائل سیاسی بر همه مسائل سایه میافکند ولی با این وجود مسئولان رده بالای نظام همواره حامی دانشگاه آزاد اسلامی بودند و هستند.
وی همچنین از برگزاری همایش ربع قرن عملکرد دانشگاه آزاد در اول آذرماه خبر داد و گفت: این همایش همزمان در سراسر کشور برگزار میشود که در آن ضمن معرفی عملکرد و فعالیت دانشگاه آزاد، از اساتید و کارکنان این دانشگاه نیز تجلیل میشود.
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