به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون کشتی امید فراوانی دارد تا با ادامه روند رو به افزایش واکسیناسیون سراسری طی ماههای آینده، شرایط کشور از نظر درگیری با ویروس کرونا بهبود یابد تا فعالیت سالنهای کشتی نیز بطور کامل و عادی آغاز شود.
در همین راستا متولیان فدراسیون کشتی با نگاه ویژه به برنامههای آینده تیمهای جوانان و نوجوانان در نظر دارد برنامه این تیمها را از نیمه دوم سال آغاز کند. همچنین فدراسیون کشتی با توجه به اتمام قرارداد سرمربیان این تیمها با توجه به شرایط هر تیم، تصمیم گیری خواهد کرد.
محمد ابراهیم امامی سخنگوی فدراسیون کشتی با تأیید این خبر گفت: فدراسیون برای تمامی ردههای سنی برنامه دارد و تلاش شد برنامههای ردههای مختلف به دلیل شیوع ویروس کرونا و محدودیتهای به وجود آمده اجرایی شود. البته با توجه به اهمیت برگزاری اردوی تیمهای ملی کشتی در آستانه حضور در بازیهای المپیک توانستیم با کسب مجوزهای لازم از اوایل مهرماه سال گذشته کار را آغاز کنیم.
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