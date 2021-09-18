  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۲۷ شهریور ۱۴۰۰، ۸:۳۶

طبق برنامه فدراسیون کشتی؛

وضعیت تیم‌های جوانان و نوجوان بزودی مشخص می‌شود

وضعیت تیم‌های جوانان و نوجوان بزودی مشخص می‌شود

طبق برنامه‌های مدون فدراسیون کشتی، وضعیت تیم‌های کشتی جوانان و نوجوانان بزودی از نیمه دوم سال جاری مشخص خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون کشتی امید فراوانی دارد تا با ادامه روند رو به افزایش واکسیناسیون سراسری طی ماه‌های آینده، شرایط کشور از نظر درگیری با ویروس کرونا بهبود یابد تا فعالیت سالن‌های کشتی نیز بطور کامل و عادی آغاز شود.

در همین راستا متولیان فدراسیون کشتی با نگاه ویژه به برنامه‌های آینده تیم‌های جوانان و نوجوانان در نظر دارد برنامه این تیم‌ها را از نیمه دوم سال آغاز کند. همچنین فدراسیون کشتی با توجه به اتمام قرارداد سرمربیان این تیم‌ها با توجه به شرایط هر تیم، تصمیم گیری خواهد کرد.

محمد ابراهیم امامی سخنگوی فدراسیون کشتی با تأیید این خبر گفت: فدراسیون برای تمامی رده‌های سنی برنامه دارد و تلاش شد برنامه‌های رده‌های مختلف به دلیل شیوع ویروس کرونا و محدودیت‌های به وجود آمده اجرایی شود. البته با توجه به اهمیت برگزاری اردوی تیم‌های ملی کشتی در آستانه حضور در بازی‌های المپیک توانستیم با کسب مجوزهای لازم از اوایل مهرماه سال گذشته کار را آغاز کنیم.

کد مطلب 5307091

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار