29 دي ماه در دفاع مقدس

29 دي

1359

3 پايگاه موشكي عراق در جبهه غرب منهدم شد .

سپاه پاسداران انقلاب انقلاب اسلامي جاده هاي استان العماره عراق را مين گذاري كرد .

توپخانه دشمن مناطق مسكوني آبادان مورد حمله قرار داد .

سنگرهاي بتوني دشمن در حاشيه اروند رود منهدم شد .

11 مهاجم مسلح در درگيري هاي مسلحانه در جاده اروميه – مهاباد كشته شدند .

گروههاي مسلح ضد انقلاب به پاسداران محور مهاباد – بوكان حمله كردند .

1360

پاسگاههاي ماشين بلق و بيژن از توابع تكاب مورد هجوم مزدوران داخلي بعثيان قرار گرفت .

عمليات ضربتي ايران در جبهه مهران گسترش يافت .

آتشبارهاي سنگين ايران 12 ساعت متوالي مواضع دشمن در جبهه هاي دزفول را زير حمله گرفت .

توپخانه دورزن عراق به تلافي حملات سنگين ايران دزفول را به توپ بست .

جنگنده هاي عراقي مناطق مسكوني آبادان را بمباران كردند .

معاون وزير خارجه آمريكا از كويت و عربستان ديدن كرد .

1361

صدام به محض ورود به رياض با شاه فهد به مذاكره نشست.

درگيري در جبهه هاي قصر شيرين ، نوسود و سومار و هلاكت 15 تن از بعثيان.

تجاوز هواپيماهاي عراقي به مناطق غربي شكست خورد.

هزاران بسيجي به جبهه هاي جنگ عزيمت كردند.

1362

رئيس جمهور : اگر تصميمات كنفرانس مراكش در جهت منافع آمريكا باشد ، مردود است .

بمبارانهاي سياه چادرهاي عشاير دامدار كوچ رو در سرپل ذهاب و گيلانغرب توسط مزدوران عراقي موجب شهادت 3 نفر از عشاير منطقه شد .

نخست وزير : آمريكا مستقيم تر از آن چيزي كه بيان مي شود در جنگ عليه ما شركت داشته است .

روستاهاي ماسوور و ايماب از لوث ضد انقلاب پاكسازي شد .

1363

شوراي امنيت اسناد بمباران و تخريب مناطق مسكوني ايران توسط عراق را منتشر كرد . كارشناسان سازمان ملل اعلام كردند كه دهكده هاي الوانه ، بارديه و دهلران كه مورد تهاجم عراق قرار گرفته ، خالي از تأسيسات نظامي و صنعتي است و بمبهاي مصرفي در هر سه روستا از انواع بمبهاي خوشه اي بوده است .

231 تن از رانده شدگان از عراق در جوانرود اسكان يافتند .

عربستان 46 جنگنده ميراژ 2000 از فرانسه تحويل مي گيرد .

داوطلبان بسيج مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق عازم جبهه ها شدند .

براي بررسي وضعيت اسراي عراقي هيأت اعزامي سازمان ملل روز گذشته وارد تهران شد .

هفته نامه عربي لواء الصدر : مجاهدين مسلمان عراقي با بعثيون در منطقه نهله از توابع شهر عقره در شمال عراق درگير و بيش از 550 تن از مزدوران بعثي كشته و زخمي شدند .

يك ستون موتوري دشمن در منطقه سردشت زير آتش شديد نيروهاي اسلامي و چند خودرو منهدم و بقيه منطقه را ترك كردند .

شدت تبادل آتش در مهران امروز به حدي بود كه چند سنگر و چند پست ديده باني متعلق به دشمن در اين موضع منهدم شد .

1364

صدور نفت از اسكله هاي شناور خارك به زودي آغاز مي شود .

در حمله كردهاي مسلمان عراقي پايگاه نظامي عراق در جاده سليمانيه سقوط كرد .

يك انبار مهمات دشمن با آتش سنگين نيروهاي اسلام در غرب منهدم شد .

انقلابيون مسلمان كرد در حمله به پادگان دهوك و پايگاههاي اطراف مقادير زيادي سلاح و مهمات به غنيمت گرفتند .

شهرهاي آبادان و خرمشهر زير آتش دوربرد و پراكنده دشمن قرار داشت .

خالده عبد القهار منشي اطلاعات سري صدام كه همراه با همسر و فرزندانش به ايران پناهنده شده است در مصاحبه با خبرنگاران داخلي و خارجي پرده از جنايات صدام برداشت .

1365

جزاير سندباد شرقي و غربي و ام الرصاص در آستانه سقوط كامل قرار گرفت .

راديو صداي آمريكا : مردم بصره شهر را تخليه كرده و به شمال عراق گريختند .

بي بي سي : يك ميليون جمعيت بصره شهر را ترك كرده اند .

در بمباران وحشيانه سنندج ، 235 تن از مردم بي دفاع اين شهر شهيد شدند .

يك لشكر پياده عراق در جبهه شلمچه به محاصره نيروهاي اسلام درآمد .

يك لشكر عراق با دادن بيش از 1000 تن تلفات در نبردهاي جاسم متلاشي شد .

حملات ارتش بعث عراق به پايگاههاي مبارزين كرد در شمال عراق درهم شكست .

يونايتد پرس : رئيس كميته اطلاعاتي مجلس سناي آمريكا سناتور ديويد بورن از ريگان خواست به اشتباه خود درباره ماجراي مك فارلين اعتراف و مسؤليت آن را قبول كند .