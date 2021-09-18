ایرج کیانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۱۳ هزار بسته معیشتی و غذایی بین نیازمندان توزیع شده است، گفت: بیش از سه هزار عدد ماسک با همکاری خیران و داوطلبان هلال احمر استان تهیه و در بین خانواده‌های آسیب دیده از کرونا توزیع شد.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه کمک خیران به صورت نقدی و غیرنقدی جمع آوری می‌شود، ادامه داد: در هر دوره ۵۰۰ بسته معیشتی در میان آسیب‌دیدگان توزیع می‌شود.

کیانی در ادامه به طرح «نذر آب» اشاره کرد و گفت: طرح «نذر آب» طی چهار سال اخیر در استان‌های محروم جنوب شرقی کشور از جمله خراسان جنوبی، کرمان و هرمزگان در حال اجرا است.

وی با بیان اینکه امسال نیروهای جمعیت هلال احمر از تاریخ ۲۳ تا ۲۷ شهریورماه در خراسان جنوبی مستقر شده اند، عنوان کرد: تاکنون بیش از ۵۰۰ بسته‌معیشتی، شش هزار آب معدنی یک و نیم لیتری، ۱۰ تانکر آب ۵۰۰ لیتری و ۵۰۰ بسته پوشاک از چهارمحال و بختیاری به این منطقه ارسال شده است.