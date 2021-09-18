کشف ۴۳۵ قبضه سلاح غیرمجاز در استان ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار دلاور القاصی مهر اظهار کرد: از آنجا که وجود سلاح غیرمجاز از عوامل بسترساز جرایم خشن در سطح جامعه است و جرایمی از قبیل سرقت‌های مسلحانه، تیراندازی‌های غیرمجاز، قتل‌های مسلحانه و…را به دنبال دارد لذا پلیس استان با جدیت هرچه تمام‌تر با دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز برخورد قاطعانه خواهد داشت.

وی افزود: در اجرای این طرح ۶۱ قبضه سلاح جنگی و شکاری غیرمجاز کشف و ۵۱ نفر متهم نیز دستگیر و برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

فرمانده انتظامی استان ایلام به انهدام سه باند قاچاق سلاح و مهمات از ابتدای سال تاکنون اشاره کرد و گفت: همکاران ما در سطح استان علاوه بر انهدام ۳ باند قاچاق سلاح و مهمات توانستند از ابتدای سال تاکنون ۴۳۵ سلاح غیرمجاز را کشف کنند.

وی به افزایش کشفیات ۳۴ درصدی سلاح و مهمات غیرمجاز در استان از ابتدای سال تاکنون نسبت به مشابه سال قبل اشاره کرد و یادآور شد: تمام تلاش همکاران ما در استان ریشه کن کردن قاچاق سلاح و مهمات در استان است که در این راه نیازمند همکاری و همراهی خوب مردم و مسئولان هستیم.

سردار القاصی مهر گفت: پلیس با اقتدار و برابر قانون با عاملان فروش سلاح غیرمجاز برخورد خواهد کرد و از هم استانی‌های عزیز تقاضا داریم تا در صورت مشاهده این گونه موارد سریعاً موضوع را به پلیس از طریق سامانه ۱۱۰ در میان بگذارند.