به گزارش خبرگزاری مهر، «اباذر اسلامی» مربی مازندرانی تیم ملی کشتی آزاد با بیان این مطلب افزود: ابتدا جای قدردانی دارد که متولیان فدراسیون کشتی و کادر فنی به من اعتماد و اطمینان کرده و به عنوان مربی مرا به اردوی تیم ملی کشتی دعوت کردند.

قهرمان کشتی ارتش‌های جهان تصریح کرد: چندین سال قهرمانی کشور در رده سنی بزرگسالان شدم و در تورنمنت‌های مختلف نیز موفق عمل کردم، اما با توجه به ترافیک سنگینی که در وزن ۹۷ کیلوگرم تیم ملی وجود داشت، فرصت لازم برای نشان دادن شایستگی‌هایم به دست نیامد اما اینجا به عنوان مربی می‌توانم با نشان دادن توانمندی‌هایم، به حق خود برسم.

اسلامی گفت: از اینکه فدراسیون کشتی و کادر فنی این اعتماد و اطمینان را به بنده برای حضور به عنوان مربی در تیم ملی بزرگسالان را کرد، خوشحالم و قطعاً کشتی ایران از دعوت جوانان چه کشتی گیر و چه مربی در اردوهای تیم ملی ضرر نخواهد کرد.

وی ادامه داد: فکر می‌کنم فدراسیون کار بزرگی را در این زمینه انجام و شهامت به خرج داد، شاید انتقادات زیادی شود اما قطعاً این تصمیم بدون دلیل نبوده و به رزومه ما توجه شده و فدراسیون نتیجه کار خود را با تجربه‌ای که ما می‌توانیم در کنار سایر بزرگان کسب کنیم در سال‌های آینده خواهد دید.

اسلامی در مورد شرایط تمرینات کشتی گیران گفت: در ابتدای اردوها، شرایط بدنی تمامی کشتی گیران مورد بررسی قرار گرفت و هرکس با شرایط خاص خود تمرین می‌کند. من هم در کنار کمک به سرمربی تیم ملی، بیشتر تمرکزم روی اوزان ۹۷ و ۱۲۵ کیلوگرم است و امیدوارم که در مدت زمان کمی که در اختیار داریم، بتوانیم کشتی گیران را به آمادگی مطلوبی برای حضور در رقابت‌های جهانی برسانیم.

وی در پایان در مورد رقابت‌های بین المللی جام مدوید بلاروس گفت: این رقابت‌ها برای من و بهنام احسان پور به عنوان مربی اولین تجربه بین المللی بود و خیلی چیزها یاد گرفتیم. به نظرم حضور کشتی گیران و مربیان در رقابت‌های خارجی بسیار مفید و سازنده است و می‌تواند به موفقیت آنها در رقابت‌های بزرگ‌تر کمک کند.