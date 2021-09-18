کند بودن عملیات اجرایی ۴ خطه کردن محور آبدانان-دهلران

خبرگزاری مهر -گروه استان‌ها: جاده آبدانان- دهلران یکی از محورهای ارتباطی پرخطر و پرتردد در استان ایلام است که مسیر اصلی تردد از ایلام به استان خوزستان نیز شناخته می‌شود.

حدود ۳۰ ماه پیش عملیات چهارخطه کردن این مسیر شروع شد که پیشرفت کند پروژه باعث گلایه مردم شهرستان‌های دهلران و آبدانان شده است.

تصادفات منجر به فوت متعدد در جاده آبدانان-دهلران

طبق گفته مردم در این محور به خصوص واریانت پشت قلعه تصادفات زیادی رخ داده است. یکی از رانندگانی که روزانه در این مسیر در حال تردد است در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این جاده یکی از محورهای قدیمی است و جوابگوی این همه تردد نیست.

رضا سلیمانی تصریح کرد: همچنین این جاده دارای پیچ و خم‌های زیادی است و از دید کافی برخوردار نیست.

وی افزود: این جاده بسیار خطرناک است، تصادقات بسیار زیادی در این محور رخ داده که تاکنون بالغ بر ۴۰ نفر در این مسیر جان خود را از دست داده‌اند.

طبق گفته مسئولان عملیات چهارخطه کردن این مسیر در حال حاضر شتاب بیشتری گرفته است.

پیشرفت ۶۰ درصدی قطعه اول

مدیر کل راه و شهرسازی ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هم اکنون عملیات چهار بانده کردن مسیر آبدانان تا شهرک هزارانی در قالب دو قطعه در حال اجرا است.

عبدالله بهادری افزود: قطعه اول که طول آن حدود ۲.۳ کیلومتر است، پیشرفت فیزیکی آن حدود ۶۰ درصد و پیشرفت ریالی این پروژه ۳۵ درصد است.

وی افزود: قطعه دوم نیز به طول حدود ۳.۵ کیلومتر از پیشرفت فیزیکی مناسبی برخوردار است.

وی ادامه داد: قطعه دوم اخیراً قراداد آن منعقد شده، پیمانکار در این راستا تجهیز کارگاه کرده و همچنین ماشین آلات خود را نیز در کارگاه مستقر کرده است.

معاون عمرانی استاندار ایلام نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با بهره برداری و اتمام این دو فاز بخشی از دغدغه‌های مردم در راستای مشکلات ترافیکی و تصادفاتی که در این محور رخ می‌دهد حل می‌شود.

احمد کرمی حذف این پیچ‌ها و نقاط حادثه خیز می‌تواند بخشی از مشکلات تردد مردم آبدانان را حل کنند که حذف این نقاط حادثه خیز نیاز به اعتبار دارند.