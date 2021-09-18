مدیر پشت میز نشین در سیستان و بلوچستان جایگاهی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری سیستان و بلوچستان، حسین مدرس خیابانی در دیدار با فرمانداران سیستان و بلوچستان به سه اصل مهم اولویتبندی، مشارکت و پیگیری مسائل اشاره کرد و اظهار داشت: فرمانداران و مدیران باید تمامی موضوعات را کالبدشکافی و آسیبشناسی کنند و براساس اولویت هر مسئله موضوعات پیگیری و انجام شود.
استاندار سیستان و بلوچستان ادامه داد: مشارکت و استفاده از نظر نخبگان، تشکلات اجتماعی، گروههای مرجع و جوانان بهترین راهکار برای تصمیمگیری و اقدام مناسب است. یکی دیگر از موضوعات مهم در رفع مسائل و مشکلات پیگیری مستمر، نظارت و کنترل است.
وی با بیان اینکه نباید معطل کارهای بزرگ بوده و کارهای نقد و فوری انجام شود، گفت: تمام طرحهای نیمه تمام در حوزه ساز و کارها و ساخت و سازها باید شناسایی و انجام شود.
مدرس خیابانی تصریح کرد: باید کمیته سرمایهگذاری تشکیل و باندی سبز در مسیر عبور و ورود سرمایهگذار به سیستان و بلوچستان ایجاد کرد.
وی ادامه داد: استاندار، فرماندار و مدیر پشت میز نشین جایگاهی ندارد و بازدیدهای میدانی و برنامههای هفتگی از هر شهرستان باید انجام شود.
استاندار سیستان و بلوچستان به پتانسیل میوههای گرمسیری بویژه موز در این منطقه اشاره کرد و افزود: طرح توسعه و تولید میوههای گرمسیری باید به طرحی ملی و کشوری تبدیل شود.
وی ادامه داد: ظرفیت آبزیپروری و صیادی و استفاده از کشتی پشتیبان، دامداری و استفاده از کشتارگاههای صنعتی و گردشگری بویژه گردشگری سلامت از دیگر ظرفیتهای مهم این استان است که باید به آن توجه شود.
مدرس خیابانی به ثروت بزرگ نیروی انسانی در این استان اشاره کرد و گفت: مهارتآموزی، استفاده از نیروی بومی و حمایت از اقلام تولیدی این افراد بسیار مهم است. تمامی گذرگاهها، بازارچههای محلی و واحدهای نیمه فعال و تعطیل مجدد باید فعال شوند.
استاندار سیستان و بلوچستان به نقش رسانه در نشان دادن ظرفیتهای مهم استان اشاره کرد و افزود: رسانههای این استان علاوه بر نشان دادن ظرفیتهای موجود و مهم این استان مطالبات و نیازهای این منطقه را نیز در سطح ملی بیان کنند. سازمان توسعه سیستان و بلوچستان و مکران حتماً باید شکل گیرد.
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