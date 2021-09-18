به گزارش خبرنگار مهر، مهدی کاظمی صبح شنبه در گفتگو با رسانه‌های گروهی اظهار داشت: مرکز نیکوکاری تخصصی رسانه یاران خراسان جنوبی از مهرماه سال ۹۸ راه‌اندازی شده و ضمن برقراری ارتباط با خیران و با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های محلی به نیازمندان و مددجویان کمیته امداد امام (ره) استان در زمینه‌های مختلف خدمت‌رسانی می‌کند.

مسئول اجرایی مرکز نیکوکاری تخصصی رسانه یاران خراسان جنوبی از راه اندازی سومین پویش الفبای مهربانی در آستانه سال تحصیلی جدید خبر داد و افزود: هدف از راه اندازی این پویش تأمین لوازم التحریر، کفش و لباس برای دانش آموزان بیرجند و مناطق کم برخوردار و مرزی استان است.

وی با اشاره به هدف گذاری تهیه و توزیع ۶۰۰ بسته ملزومات آموزشی، تصریح کرد: هر نفر با اهدای حداقل ۵۰ هزار تومان می‌تواند در پویش «الفبای مهربانی» مشارکت داشته باشد.

کاظمی با بیان اینکه تاکنون ۱۰ میلیون تومان کمک مردمی برای سومین پویش الفبای مهربانی جمع آوری شده است، گفت: این پویش از ۲۵ شهریورماه آغاز شده است و تا ۱۵ مهر امسال ادامه دارد.

مسئول اجرایی مرکز نیکوکاری تخصصی رسانه یاران خراسان جنوبی یادآور شد: سال گذشته در قالب این پویش هزار بسته تحصیلی در بین دانش آموزان مناطق محروم استان توزیع شد.