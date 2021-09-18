وحید شادی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر از وقوع حادثه خونین رانندگی در محور مراغه هشترود خبر داد و گفت: ساعت ۷:۲۹ صبح امروز شنبه به دنبال برخورد خودروی سواری پژو با کامیون، دو نفر از سرنشینان پژو دردم جان باختند.

وی ادامه داد: در این حادثه سه مصدوم نیز توسط اورژانس به بیمارستان امام حسین (ع) هشترود انتقال یافت.

شادی نیا در خصوص حادثه‌ای دیگر نیز در استان افزود: دیشب در جاده قولان-انیق در سیه رود براثر انحراف و سقوط پیکان به دره دو سرنشین پیکان در محل فوت و سه مصدوم تحت اقدامات درمانی به بیمارستان دکتر ساجدی هادیشهر انتقال یافت.