محسن حیدری در گفت وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در این بین دلگان با ثبت دمای ۴۴.۳ درجه سلسیوس گرم‌ترین شهر استان و یکی از گرم‌ترین شهرهای کشور در شبانه روز گذشته شده است.

وی افزود: پس از دلگان به ترتیب شهرهای ایرانشهر با دمای ۴۳، هامون ۴۲.۵، هیرمند ۴۲.۳، زابل ۴۲.۱، قصرقند، ۴۱.۹، راسک ۴۱.۸، زهک ۴۱.۵، بزمان ۴۱.۳، میرجاوه ۴۰.۷ و نیکشهر ۴۰.۴ درجه سلسیوس گرم‌ترین شهرهای استان در ۲۴ ساعت گذشته شده‌اند.

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان ادامه داد: بر اساس آخرین خروجی نقشه‌های پیش یابی و مدل‌های جوی پیش بینی می‌شود وضعیت دمایی استان در روزهای آینده نواسانات زیادی به خود نبیند و رنج دمایی در محدوده کنونی باقی بماند.

وی در بخش دیگری در مورد وزش بادهای ۱۲۰ روزه گفت: اکنون از سرعت وزش بادهای ۱۲۰ روزه در شمال استان کاسته شده اما پیش بینی می‌شود از نیمه‌های هفته مجدد بر شدت وزش بادهای شمالی استان افزوده می‌شود.

حیدری اضافه کرد: با افزایش سرعت وزش بادهای ۱۲۰ روزه، خیزش گردوخاک، کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا در پنج شهرستان شمالی انتظار می‌رود.

عضو ستاد مدیریت بحران سیستان و بلوچستان تصریح کرد: در این مدت در مناطق مرکزی و جنوبی استان غبارمحلی، بعدازظهرها وزش باد ملایم تا متوسط رخ می‌دهد.

وی در ادامه از احتمال بارش‌های همرفتی در ارتفاعات جنوبی سیستان و بلوچستان خبر داد و گفت: از یکشنبه تا سه شنبه در بعدازظهرها احتمال رشدابر و رعدوبرق با رگبارپراکنده در ارتفاعات جنوبی استان وجود دارد.