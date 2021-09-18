امکان پرداخت قبوض اوقاف اصفهان بر بستر فضای مجازی فراهم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ایمان خواجه با اشاره به اقدام مهم و مؤثر اوقاف برای کاهش مراجعات به ادارات اوقاف با توجه به شیوع کرونا اظهار داشت: بخش قابل توجهی از این خدمات در بستر فضای مجازی ارائه میشود.
وی با بیان اینکه در جدیدترین اقدام ارائه خدمات غیرحضوری بهمنظور بهرهمندی هرچه بیشتر مراجعه کنندگان، امکان پرداخت قبوض از طریق نشانی اینترنتی https://pay.oghaf.ir فراهم شده است، افزود: مستأجران میتوانند برای پرداخت قبوض سازمان اوقاف و امور خیریه، با ورود به درگاه پرداخت پس از ثبت شماره قبض، ابتدا وضعیت قبض را استعلام کنند، با استعلام قبض، علاوه بر نمایش اتوماتیک مبلغ و وضعیت (منتظر دریافت در بانک، دریافت شده و…) از پرداخت تکراری قبوض نیز جلوگیری میشود.
مدیر روابط عمومی اوقاف و امور خیریه استان اصفهان تصریح کرد: بهمنظور ایجاد سهولت در پرداخت قبوض مستأجران، بهزودی پیامکهایی شامل لینک پرداخت را به شماره تلفن همراه آنها به صورت پیامک ارسال خواهد کرد.
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