به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه تهران اعلام کرد؛ باشگاه دانش آموزی دانشگاه تهران با هدف کمک به نهادینه‌سازی عدالت آموزشی در سطح کشور و گسترش امکانات آموزشی مورد نیاز در مناطق کم‌برخوردار و یاری دانش‌آموزان مستعد در این مناطق و با همکاری سازمان‌های داوطلب، خیرین و نیکوکاران، پویش سراسری تامین ملزومات تحصیلی و وسایل کمک آموزشی برای دانش آموزان این مناطق را برگزار می‌کند.

«پویش ملی حمایت از دانش آموزان مستعد مناطق کم‌برخوردار» توسط باشگاه دانش آموزی دانشگاه تهران و با همکاری سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان برگزار می‌شود.

این پویش با شعار «کسی که چراغی برای دیگران روشن کند، هیچگاه در تاریکی نمی ماند»، از نیمه اول شهریور ماه آغاز شده است. هر شخصیت حقیقی یا حقوقی می‌تواند با مراجعه به سامانه‌ باشگاه دانش آموزی دانشگاه تهران و تکمیل فرم مربوط هم از طریق مشارکت در فرایند اجرای طرح و هم در اهدای اقلام مورد نیاز، در این امر خیر سهیم باشد.

کسانی که تمایل به اهدای کمک‌های نقدی برای تامین لوازم مورد نیاز دانش آموزان را دارند نیز می‌توانند به این پویش بپیوندند. تهیه رایانه، تبلت و گوشی‌های هوشمند نو یا کارکرده و قابل استفاده و کتاب‌های کمک آموزشی از دیگر موارد مورد نظر دراین پویش است.

با اجرای این طرح و موارد مشابه در راستای محرومیت‌زدایی و کمک به دانش‌آموزان مستعد مناطق کم‌برخوردار گام‌های بلندی برداشته شود.

علاقه مندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به سامانه باشگاه دانش آموزی به نشانی tcs.ut.ac.ir مراجعه کنند.