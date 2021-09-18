کاهش ۳۵ درصدی موارد مثبت ناشی از کرونا طی هفته گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه نوروزیان اظهار کرد: در ۲۴ ساعت گذشته با جان باختن ۷ نفر دیگر از بیماران کرونایی در هرمزگان، شمار کل جان باختگان این بیماری در استان به دوهزار و ۳۲۸ نفر رسید.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با بیان اینکه با بستری شدن ۱۰۲ نفر دیگر شمار کل بستری‌های کرونا در استان به ۴۶۱ نفر رسید، افزود: اکنون ۹۰ نفر در بخش مراقبت‌های ویژه (آی. سی. یو) بستری هستند و حال ۲۴ نفر از آن‌ها وخیم است.

وی با اشاره به کاهش ۲۰ درصدی تست و غربالگری کرونا به دلیل کاهش مراجعات سرپایی در استان عنوان کرد: در یک هفته گذشته ۳۵ درصد کاهش موارد مثبت را در استان داشتیم.

نوروزیان با بیان اینکه در این مدت در شاخص بستری‌ها و فوتی‌ها نیز شاهد کاهش ۲۳ و ۱۱ در صدی در استان بودیم، اضافه کرد: در حال حاضر در مرحله نزولی پیک کرونا قرار داریم و این به دلیل رعایت خوب پروتکل‌های بهداشتی و استقبال خوب مردم از واکسیناسیون است.

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