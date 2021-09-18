به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار محسن رشیدی امروز شنبه در نشست خبری هفته دفاع مقدس با اشاره به اینکه امسال برنامه‌های هفته دفاع مقدس با شعار محوری «ما مقتدریم» برگزار می‌شود، اظهار داشت: شورای هماهنگی برنامه‌های هفته دفاع مقدس در استانداری لرستان برگزار و برنامه‌های تدارک دیده شده به دستگاه‌های مختلف ابلاغ شده است.

وی با بیان اینکه مجموعه سپاه ۵۹۳ برنامه ویژه هفته دفاع مقدس را به رده‌های زیر مجموعه خود ابلاغ کرده است، تصریح کرد: مجموعه ارتش ۱۵۰ برنامه، مجموعه نیروی انتظامی ۸۰ برنامه و دیگر دستگاه‌ها نیز بیش از ۶۰۰ برنامه ویژه هفته دفاع مقدس را تدارک دیده‌اند.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس لرستان با تاکید بر اینکه برنامه‌های هفته دفاع مقدس از ۳۰ شهریورماه با تجلیل از ایثارگران و افتخار آفرینان دفاع مقدس به صورت سراسری و از طریق ویدئو کنفرانس آغاز می‌شود، افزود: اجرای رژه موتوری نیروهای مسلح در همه شهرها، تجلیل از فعالان فضای مجازی، دیدار با نماینده ولی فقیه در لرستان و برگزاری نماز وحدت در بیت امام جمعه خرم آباد از برنامه‌های هفته دفاع مقدس در روز ۳۱ شهریورماه است.

سرهنگ رشیدی با اشاره به اینکه در یکم مهرماه برنامه نواختن زنگ‌مقاومت و ایثار در مدارس، غبارروبی مزار شهدا و دیدار و سرکشی از خانواده شهدا اجرا خواهد شد، گفت: شرکت کارکنان نیروهای مسلح در نماز جمعه، سخنرانی فرماندهان سپاه قبل از خطبه‌های نماز جمعه و برگزاری همایش نقش زنان در دفاع مقدس به صورت ویدئو کنفرانس از برنامه‌های هفته دفاع مقدس در دوم مهر ماه است.

وی افزود: برگزاری مراسم تجلیل از شهدای مدافع سلامت، اجرای جشنواره منطقه‌ای «ترنم فتح» با محوریت استان لرستان، برگزاری پنجمین جشنواره ملی فانوس در بخش استانی، تجلیل از قهرمانان پارالمپیک، برگزاری نشست تخصصی پدافند غیرعامل و… از دیگر برنامه‌های تدارک دیده شده است.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس لرستان خاطرنشان کرد: برگزاری مراسم عزاداری اربعین حسینی، نشست روشنگری و روایت گری دفاع مقدس، افتتاح یادمان شهدای گمنام معمولان با حضور مسئولان، اعزام گروه‌های خدماتی بسیج جهاد کشاورزی، برگزاری همایش ایلات و عشایر و نقش آنان در دفاع مقدس، نشست فرماندهان نیروی‌های مسلح، برگزاری رزمایش کمک مومنانه و… از دیگر برنامه‌های هفته دفاع مقدس در لرستان است.

سرهنگ رشیدی همچنین رونمایی از ۳۵ عنوان کتب مکتوب و صوتی دفاع مقدس، برگزاری جشنواره یوسف و همایش توانمند سازی مدیران را از دیگر برنامه‌های هفته دفاع مقدس برشمرد.