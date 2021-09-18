یک حفار غیر مجاز در شهرستان دلفان دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدرضا مرادیان امروز شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طبق گزارش پایگاه حفاظت شهرستان دلفان در پی اخبار واصله مردمی مبنی بر حضور حفاران غیرمجاز در روستای «حیدرآباد بادآور»، بلافاصله موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: با همکاری به موقع نیروی انتظامی با ایجاد کمین و شناسایی محل حفاری یک نفر از حفاران دستگیر و تعدادی اقلام و ادوات حفاری نیز کشف و ضبط شد.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان افزود: در این رابطه یک نفر با هویت معلوم دستگیر شد و پرونده قضائی در این رابطه در دادسرای این شهرستان مفتوح رسیدگی است.