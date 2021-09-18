۹۲۸ بیمار کرونایی در مراکز درمانی لرستان بستری هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مریم کوشکی امروز شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به شناسایی ۴۱۴ ابتلای جدید به کرونا در لرستان اظهار داشت: تا کنون ۱۷۸ هزار و ۶۴۰ نفر در استان به کرونا مبتلا شده‌اند.

وی با اشاره به ۸ فوتی جدید بر اثر کرونا در استان عنوان کرد: تا کنون متأسفانه دو هزار و ۴۱۲ نفر به علت ابتلاء به کرونا در لرستان فوت کرده‌اند.

دبیر ستاد مبارزه با کرونای دانشگاه علوم پزشکی لرستان تعداد بستری‌های مشکوک و قطعی کرونا در استان را ۹۲۸ نفر اعلام کرد.

بنا بر این گزارش، تعداد فوتی‌های بر اثر کرونا در لرستان در روز گذشته ۵ نفر، مبتلایان جدید ۵۰۰ مورد و بستری‌ها نیز ۹۵۰ نفر بوده است.