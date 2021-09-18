به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام قربانعلی صفایی پور در جمع خبرنگاران همزمان با ظهر شنبه به میزبانی دفتر خود با بیان اینکه مردم باید در کوتاه مدت نتیجه وعده‌های معیشتی و اقتصادی را درک کنند، ابراز کرد: تورم لجام‌گسیخته مهمترین مطالبه مردم محسوب می‌شود لذا به دولت هشدار می‌دهیم نکند که سرها گرم شود و آنانی که بازار در دست دارند، چهار سال دیگر بر اسب خویش بتازند.

وی با بیان اینکه تحقق عدالت، دیگر مطالبه مردم محسوب می‌شود، افزود: چند گام باید برداشته شود تا ما به عدالت نزدیک شویم، نخست اصلاح قوانین فساد زا، دوم اجرای بی کم و کاست قوانین ضد فساد و همچنین برخورد قاطع با مدیران فاسد؛ لذا از مسئولان می‌خواهیم به این اصول پایبند باشند.

امام جمعه میامی بیان کرد: مدیران ناکارآمد و ضد مردم بر سر کار نباشند و نفوذ پیدا نکنند و نباید بتوانند چهار سال بر گرده مردم سوار شوند لذا به دولت مردان می‌گوئیم که خیلی باید مراقب بود چرا که در دولت جوان حزب الهی جای مدیر ناکارآمد نیست.

صفایی پور با اشاره به برچیده شدن شبانه شعبه یک بانک در میامی طی انتقادی شدید، گفت: آقای استاندار سمنان از شما خواستار بررسی رفتار ضد مردمی مسئولان یکی از بانک‌ها در این شهرستان هستیم، ما سه هفته قبل به مردم گفتیم که رفتن بانک از میامی یا قصور سرپرستی آن بانک است یا از فرماندار و مسئولان شهرستان؛ که در هر دو صورت باید پاسخ دهند.

وی با بیان اینکه مردم را باید قانع کرد چرا تابلوی بانک را بالا بردید و بعد بدون هیچ اعتنایی به مردم و خواست آنها، بانک را جمع کردید و شبانه و دزدکی وسایل آن را هم جمع می‌کنید؟ برداشته شدن بانک یک مسئله است رفتار بی اعتنا نسبت به مسئولان و مردم یک موضوع دیگر که شدیداً خواستار رسیدگی به این امر هستند.

امام جمعه میامی با بیان اینکه استاندار سمنان پاسخ قانع کننده بدهد که چرا این بانک برچیده شده است، تاکید کرد: بنده مرتب با سرپرستی بانک صحبت شده تا جلسه‌ای برگزار شود و در آن متنفذان و مسئولان و استانداری و… بیان شود ابتدای امر می‌گفتند چشم اما بعد از دو هفته حتی پاسخ تلفن امام جمعه هم داده نمی‌شد تا جایی که بنده به استاندار سمنان پیام دادم که گلایه‌ای نکنند اگر ما مجبور شدیم با مردم صریح صحبت کنیم.

صفایی پور با بیان اینکه آقایان بدانند که مردم قانع نشدند، بیان کرد: اینگونه آدم‌ها خیانت به مردم می‌کنند کسی که آماده نیست و فاضل نیست حداقل مردم را قانع کند مگر بانک بقالی است که شب بسته شود، بالاخره رسیدگی به مردم شهرستان‌های محروم پس کجا است؟ اگر بانک ضعیف شده شما مسئولان باید آن را تقویت کنید نمی‌شود که بانک مانند بقالی تابلوی خود را پایین بیاورد و حتی به هیچ مسئولی هم پاسخ ندهد.