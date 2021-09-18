به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست صبح امروز در حاشیه جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت واکسینه شدن جامعه هدف گفت: در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا که به ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل شد بعد از ارائه گزارشی از آخرین وضعیت استان‌های کشور و نوع رنگ بندی آنها مشخص شد که روند بیماری در بیشتر استان‌ها نزولی است به جز ۲ استان کشور در وضعیت قرمز کرونایی قرار دارند.

استاندار قم ادامه داد: در حال حاضر برخی از استان‌ها به سمت رنگ بندی آبی هم رفته‌اند و مجوز واکسینه شدن افراد بالای ۱۸ سال هم از سوی وزارت بهداشت صادر شده و در این جلسه بر سرعت بخشیدن به واکسیناسیون تاکید شد.

وی با اشاره به وضعیت استان قم در زمینه ابتلای به کرونا افزود: قم در وضعیت نزولی در زمینه ابتلاء به کرونا قرار دارد و میانگین رعایت پروتکل‌های بهداشتی هم در این استان از میانگین کشوری بالاتر است.

سرمست تصریح کرد: از شهروندان قمی درخواست داریم پروتکل‌های بهداشتی را هم چنان رعایت و نسبت به واکسینه کردن خود اقدام کنند.

استاندار قم همچنین عنوان کرد: در این جلسه تاکید شد افرادی که مایل هستند به عراق سفر و در مراسم اربعین حضور داشته باشند باید دو دوز واکسن را تزریق کرده باشند. همچنین در جلسه امروز نظراتی در ارتباط با بازگشایی مدارس ارائه شد که در جلسات آینده جمع بندی و بررسی می‌شود.