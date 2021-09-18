روند کاهشی کرونا در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی امروز شنبه در حاشیه جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: خوشبختانه در اکثر نقاط کشور و به ویژه در لرستان وضعیت بیماری روند کاهشی و مطلوب را طی می‌کند و شاهد کاهش در تعداد بستری‌ها و مرگ بر اثر بیماری هستیم.

وی تاکید کرد: این کاهش به هیچ وجه به منزله نادیده گرفتن دستورالعمل‌های بهداشتی نیست و رعایت پروتکل‌ها کما فی السابق برقرار است.

استاندار لرستان تصریح کرد: در کنار روند کاهشی مبتلایان به بیماری، شاهد افزایش واکسیناسیون در استان نیز هستیم که امیدواریم این موضوع منجر به عادی انگاری شرایط و در نتیجه کاهش رعایت پروتکل‌های بهداشتی در جامعه نشود زیرا تجربه ثابت کرده کاهش رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی منجر به بازگشت شرایط و افزایش روند ابتلاء خواهد شد.

خادمی ادامه داد: استان در شرایط کنونی از وضعیت قرمز کرونا خارج و وارد وضعیت نارنجی شده است که بر اساس پیش بینی‌ها امیدواریم هفته آینده وضعیت از این نیز بهتر شود.

وی اظهار داشت: بنا بر تصمیم ستاد استانی مقابله با کرونا، از امروز محدودیت سنی تزریق واکسن از ۳۰ سال به ۱۸ سال تغییر خواهد یافت و همه افراد بالاتر از ۱۸ سال می‌توانند به منظور تزریق واکسن به مراکز واکسیناسیون مراجعه کنند.

استاندار لرستان با اعلام اینکه در رابطه با بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها تابع تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا هستیم، افزود: در جلسه امروز ستاد استانی مقابله با کرونا مقرر شد، ضمن تصمیم گیری موردی برای هر مدرسه در سطح استان، مدارس روستایی با کمتر از ۱۵ دانش آموز با رعایت تمامی جوانب به لحاظ فضا، نکات بهداشتی و دستورالعمل‌های ستاد به صورت حضوری بازگشایی شود.