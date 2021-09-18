به گزارش خبرنگار مهر، صادق خلیلیان ظهر امروز شنبه در نشست ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا گفت: امروز وضعیت بیماری در ابعاد مختلف به‌ویژه در زمینه رعایت پروتکل‌ها و واکسیناسیون مورد بررسی قرار گرفت و بنا بر گزارش‌ها برخی از شهرستان‌های استان پایین‌تر از میانگین واکسیناسیون هستند.

استاندار خوزستان تأکید کرد: این شهرستان‌ها باید ظرف یک هفته وضعیت واکسیناسیون را به سطح میانگین برسانند و این عقب‌ماندگی را جبران کنند.

وی گفت: همچنین برای توسعه واکسیناسیون و اتمام آن تا آبان ماه سال جاری مبتنی بر همکاری‌ها و هماهنگی‌های دستگاه‌های مختلف قرار شده تا همه ظرفیت‌ها بسیج شود و پوشش واکسیناسیون را در سریع‌ترین زمان ممکن تکمیل کنیم.