نظم تیمی چین را از کار انداختیم/مصدومیت کاظمی برای ایران شوک بود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون والیبال، تیم ملی والیبال ایران با پیروزی سه بر یک مقابل چین و کسب ششمین برد متوالی به دیدار نهایی رقابت‌های قهرمانی مردان آسیا راه یافت.

بهروز عطایی بازی شاگردانش مقابل چین را سخت توصیف کرد و گفت: پیش‌بینی یک بازی سخت را داشتیم. مقابل تیمی بازی کردیم که در لیگ ملت‌ها شرکت نکرد تا خود را برای حضور در قهرمانی مردان آسیا آماده کند.

وی با بیان اینکه عملکرد تیم چین نشان دهند کیفیت این تیم بود، تصریح کرد: چین پیش‌تر تیم ملی ژاپن را با نتیجه سه بر صفر شکست داده بود و بسیار قدرتمند در این رقابت‌ها ظاهر شده است. به همین دلیل سعی کردیم عملکرد این تیم را بررسی کرده و نقاط ضعف و قوت آن را پیدا کنیم.

سرمربی تیم ملی والیبال ایران در تشریح نقاط قوت تیم چین و چگونگی مهار این تیم ازسوی شاگردانش، گفت: چین در کار تهاجمی بسیار خوب بود و سرویس با ریسک بالا می‌زد. دو مهاجم بلند زن چین عملکرد بسیار خوبی داشتند با این حال فکر می‌کنم به جز ست دوم و به‌خصوص در ست سوم و چهارم نظم تیمی چین را برهم زدیم تا جایی که این تیم در ست چهارم دچار اشتباهات مکرر شد و خوشبختانه با استفاده از اشتباهات حریف، نتیجه لازم را کسب کردیم.

وی ادامه داد: در جریان این بازی به هر دو تیم فشار آمد. از شروع رقابت‌ها تا پیش از بازی مقابل چین، تیم ایران کم خطا بود ولی امروز به خاطر فشار زیاد بازی در ست اول تا سوم، تیم ایران ۱۱ الی ۱۲ اشتباه در هر ست داشت که نشان‌دهنده حساسیت و فشار بالای بازی بود.

عطایی اما از دو مشکل تیم ملی ایران در بازی مقابل چین هم صحبت کرد و گفت: مقابل حریف دو مشکل هم داشتیم. روز قبل میثم صالحی مصدوم شد و امروز با وجود دردی که داشت با غیرت بازی کرد و عملکردش قابل دفاع بود.

وی ادامه داد: مشکل دیگر مصدومیت صابر کاظمی در جریان گرم کردن پیش از بازی از ناحیه بینی بود. او خون‌ریزی شدیدی از ناحیه بینی داشت به طوری که بخشی از زمین مسابقه خون‌آلود شد و موجب تاخیر ۱۰ دقیقه در شروع بازی شد. به دلیل خون‌ریزی شدید بینی صابر، در ست اول و دوم نتوانستیم از او استفاده کنیم اما امین اسماعیل‌نژاد عملکرد بسیار خوبی داشت.

سرمربی تیم ملی والیبال گفت: مصدومیت صابر شوک به تیم وارد کرد و ترکیب اولیه تیم ایران را بهم زد. با وجود درد و خون‌ریزی بینی کاظمی، پزشک تیم او را به بازی رساند و کاظمی هم با تلاش زیاد و با غیرت بازی کرد.

عطایی با ابراز رضایت از کار گروهی شاگردانش در بازی مرحله نیمه‌نهایی، افزود: خوشبختانه کار گروهی تیم بسیار خوب بود. همه بچه‌ها به نوعی به انسجامی تیمی کمک کردند. خوشحالم که این بازی به سود تیم ملی ایران تمام شد. تمام تلاش بازیکنان ایجاد شادی برای مردم ایران است و امیدوارم با دعای خیر مردم، شادی بزرگی برای ملت عزیزمان رقم بزنیم.