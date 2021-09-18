به گزارش خبرنگار مهر، مسعود فراهانی ظهر شنبه در جلسه ستاد اربعین استان با بیان اینکه از سوی ستاد مرکزی اربعین کشور در ارتباط با برگزاری مراسم اربعین در استان مرکزی هنوز ابلاغیه کامل صادر نشده است، عنوان کرد: سهمیه استان مرکزی برای حضور موکب ها در عراق بالغ بر ۱۱ موکب است و ۳۵۰ ویزا نیز صادر شده و از امروز انجام تست‌های پی سی آر آغاز می‌شود.

وی ادامه داد: ۲۵۰ نفر واکسینه شده‌اند و از روز دوشنبه زائرین می‌توانند به عراق سفر کنند، البته فقط بلیط رفت تهیه می‌شود چرا که برای برگشت می‌توانند از مرز زمینی وارد کشور شوند.

دبیر ستاد اربعین استان مرکزی تصریح کرد: ظرفیت این موکب ها به شکلی است که می‌توانند روزانه برای ۴۰ هزار و ۱۰۰ نفر وعده غذایی تهیه و توزیع کنند، همچنین امکان اسکان ۹ هزار و ۷۰۰ نفر توسط موکب ها وجود دارد.

فراهانی گفت: ۲ موکب در کربلا، یک موکب در نجف و هشت موکب در مسیر نجف به کربلا مستقر می‌شوند، همچنین از ۷۰ موکب در استان به غیر از ۱۱ موکب که به عراق سفر می‌کنند باقی در استان فعالیت می‌کنند و ۵ برنامه نیز برای این موکب ها در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: این برنامه‌ها شامل تهیه و توزیع بسته‌های معیشتی، بهداشتی، کمک تحصیلی، غذای نذری و برگزاری مراسم با همکاری هیأت‌های مذهبی طی ۴ روز (دو روز قبل از اربعین و یک روز پس از اربعین) است و در صورت تصویب ستاد مقابله با کرونا در استان، این برنامه‌ها دنبال می‌شود.

دبیر ستاد اربعین استان مرکزی در پایان بیان کرد: ۲ تا سه موکب دستگاه نان پزی دارند که درخواست آرد دارند تا در روز اربعین نان نذری تهیه و توزیع کنند.