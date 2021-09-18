آغاز واکسیناسیون کرونا در استان مرکزی برای متولدین ۶۸

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد جمالیان، ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به روند مثبت واکسیناسیون کرونا در استان مرکزی، گفت: متولدین ۱۳۶۸ به پایین نیز می‌توانند واکسن کرونای خود را دریافت کنند.

وی ادامه داد: خوشبختانه قطار واکسیناسیون در استان سرعت خوبی به خود گرفته و در حال حاضر به ایستگاه متولدین ۶۸ رسیده و امیدواریم با استقبال این گروه سنی، شتاب بهتری نیز به خود بگیرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک اظهار کرد: با توجه به اینکه این گروه سنی (۳۲ سال) جوان و عمدتاً در بازار کار مشغول هستند و بسته به نوع فعالیتشان با مردم و ارباب رجوع سر و کار دارند، توصیه می‌کنیم به خاطر سلامتی خود و دیگران هر چه زودتر واکسن خود را دریافت کنند.

جمالیان در ادامه خاطرنشان شد: به دلیل راحتی و سهولت در دریافت واکسن برای گروه‌های سنی که عمدتاً کارمند یا شاغل هستند، مراکز تجمیعی را در نوبت‌های عصر و بعد از ظهرها نیز فعال گذاشته‌ایم تا مردم بتوانند بدون دغدغه واکسن‌های خود را تزریق کنند.

وی ادامه داد: از جوانانی که مشمول دریافت واکسن می‌شوند انتظار داریم تا ضمن مراجعه به سایت www.salamat.gov.ir و در دست داشتن کارت ملی، هر چه سریع‌تر به مراکز تزریق واکسن مراجعه کنند. البته اگر مشکلی در ثبت نام دارند هم می‌توانند بدون ثبت نام به مراکز تزریق واکسن مراجعه کنند.

جمالیان بیان کرد: بر اساس مطالعات و تحقیقات رسمی، تا زمانی که ۷۰ درصد یک جامعه واکسینه نشوند، نمی‌توان به ایمنی جمعیتی رسید، بنابراین از تمام استان می‌خواهیم به دور از هرگونه نگرانی و دلهره‌ای هر چه سریع‌تر اولین واکسن موجود را تزریق و به مجموعه بهداشت و درمان استان در کنترل این بیماری کمک کنند.