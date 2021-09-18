رنگ بندی جدید کرونایی اعلام شد/۹شهرستان کرمانشاه همچنان قرمز

محمودرضا مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در رنگ بندی جدید کرونایی استان کرمانشاه که برای هفته جاری اعلام شده است، تعداد شهرستان‌های با وضعیت قرمز در استان کرمانشاه از ۱۲ شهرستان به ۹ شهرستان کاهش یافته است.

وی افزود: در رنگ بندی جدید شهرستان‌های کنگاور، صحنه و قصرشیرین به جمع شهرستان‌های ثلاث باباجانی و دالاهو پیوسته و وضعیت کرونایی آنها در هفته جاری نارنجی است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه تصریح کرد: شهرستان‌های پاوه، اسلام آباد غرب، هرسین، کرمانشاه، جوانرود، سرپل ذهاب، گیلانغرب، روانسر و سنقر و کلیایی نیز همچنان در وضعیت قرمز به سر می‌برند.

مرادی با درخواست از هم‌استانی های کرمانشاهی برای رعایت دستوالعمل‌های کرونایی گفت: در صورت رعایت دستوالعمل های بهداشتی توسط مردم هرچه زودتر از پیک پنجم کرونا خارج می‌شویم.

وی ادامه داد: بر اساس تصمیمات ستاد کرونا محدودیت‌های تردد در شهرستان‌های قرمز کرمانشاه همچنان پابرجا است.