کشاورزان زنجانی هر چه زودتر نسبت به تحویل گندم خود اقدام کنند

ولی الله زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر به خرید گندم در استان زنجان اشاره کرد و گفت: تاکنون بیش از ۷۴ هزار تن گندم از کشاورزان این استان خریداری شده است.

وی با بیان اینکه این میزان گندم توسط ۳۱ مرکز خرید شده است، اظهار کرد: خرید گندم تا پایان شهریورماه ادامه دارد و کشاورزان هر چه زودتر نسبت به تحویل گندم خود به مراکز اقدام کنند.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان به پرداخت مطالبات گندم‌کاران در استان اشاره کرد و ابراز داشت: تاکنون بیش از ۹۹.۳ درصد از مطالبات گندم کشاورزان استان پرداخت شده است.

زمانی تاکید کرد: گندم استان به دیگر استان‌ها ارسال نمی‌شود و محدودیتی در این خصوص وجود دارد.

وی گفت: خرید تضمینی گندم پنج هزار تومان از طرف دولت اعلام شده و در استان زنجان طبق برنامه ریزی انجام شده مطالبات گندم‌کاران در موعد مقرر به کشاورزان پرداخت شده است.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی زنجان ادامه داد: در استان زنجان بیشترین خرید گندم مربوط به شهرستان خدابنده بوده و بیشترین تولید گندم هم مربوط به این شهرستان است.